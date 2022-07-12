HTC「元宇宙手機」會熱賣？逾8成國外網友看衰 台人點出可憐宿命
宏達電HTC在6月28日推出「元宇宙手機」Desire 22 pro，定價為1萬1990元，引起台灣網友討論，一度笑稱新機仍有「祖傳下巴」。而國外網友反應如何？據外媒調查，似乎也不看好這台元宇宙手機的發展。
據ANDROID AUTHORITY網站報導，日前為HTC「元宇宙手機」Desire 22 pro進行調查，逾1200人參與，結果超過8成、84.27%的網友認為該款手機不會暢銷，僅15.73%表達正面評價、手機有熱賣的可能。
該報導也指出，元宇宙手機Desire 22 pro對不少人感到困惑，因為不知道「元宇宙」為何，除了可以搭配HTC的「Vive Flow」沉浸式VR眼鏡外，其他方面就和他牌手機沒什麼不同，似乎沒有太大競爭力；認同該手機的網友則覺得定價1萬1900元就有無線充電與IP67防水能力還算是經濟實惠。
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該話題再引起台灣網友討論，有批踢踢（PTT）網友表示，元宇宙並非人類非要不可的應用，「VR/AR meta等等都問世幾年了，有造成風潮嗎？」但也有人認為，「現在看不是（趨勢），以後就不知道了。」並提蘋果iPad也不是世界第一台平板，但帶起平板使用風潮，直白點出HTC雖然「走在前端」，但仍等蘋果或其他大廠重新定義「元宇宙」。
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