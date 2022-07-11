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訊息通知永遠比iPhone慢半拍？雙機流網友實測：安卓「根本沒感覺」

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享安卓手機的訊息通知速度比iPhone慢了許多。示意圖／記者王騰毅攝影
有網友分享安卓手機的訊息通知速度比iPhone慢了許多。示意圖／記者王騰毅攝影

你有覺得安卓的訊息通知速度會出現延遲嗎？一名「雙機流」網友分享日常觀察，若兩支手機處於待機狀態，iOS系統的訊息推播通知永遠比安卓來得更快，安卓機型甚至連新通知訊息都不會顯示，令他不禁納悶「安卓比較容易出現通知延遲？」貼文一出，掀起內行網友一陣熱議。

這名網友在PTT發文表示自己是安卓+iPhone雙機流，發現兩者在只連Wifi的情況下，如果兩支手機都處於螢幕待機狀態，iPhone的推播通知都比安卓來得即時許多。原PO舉例，在刷卡當下，iPhone的玉山銀行APP會馬上跳出通知有刷卡消費紀錄，反觀安卓卻連通知都不顯示，需要手動解鎖螢幕才會馬上跳出通知，而臉書通知更是會延遲3分鐘後才顯示。

他爬文發現只要關掉自動調節電量或取消電池最佳化設定，使手機不處於省電模式就可緩解此狀況，但原PO仍好奇「為何iPhone都沒有這個問題？兩者的訊息通知不是都是官方自動推播的嗎？」

貼文引起討論，不少人留言回應，「待機耗電好像一直都是iPhone領先，安卓是為了省電、管理後台導致延遲的吧，可能兩者邏輯處理不一樣」、「安卓無法做到基本的待機省電、通知即時，取消電池最佳化、自訂化通知無解，取消自訂化電池對續航影響不少，而且通知沒出現的APP就是比iOS多」，但也有人直言並非所有安卓產品都是如此，「安卓型號品牌差異大，直接說哪支好嗎？」

也有網友認為，「部分APP會設定不同類別通知的優先級（為了省電、智慧推播等理由），導致出現先後通知的延遲狀況」、「銀行的APP還是要看銀行啦，像是台新、國泰就不錯」。

PTT iPhone Android 省電 APP

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