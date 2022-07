微軟Microsoft Store新政策 減少利用開源、免費app獲取不當利益情況

針對6月下旬宣布將禁止重新打包,並且以付費方式銷售原本就是以開源使用,或是免費提供的app於Microsoft Store上架情況,微軟稍早再次澄清相關作法,強調是為了避免有心人士藉此獲取不當利益。

依照微軟應用程式、合作夥伴暨Microsoft Store業務總經理Giorgio Sardo表示,此項在6月下旬公布、預計7月16日正式實施的新政策,最主要是為了避免有心人士將原本是以開源、免費形式提供的app重新打包,並且透過付費方式提供,造成使用者付費下載之後,才發現可以在其他地方合法免費取得的情況。

因此在微軟立場,此項政策並非如外界猜測將限制免費或開源使用app於Microsoft Store上架,而是希望避免產生非必要的困擾,同時依然鼓勵開發者將免費、開源形式使用的app上傳至Microsoft Store,藉此讓更多人下載使用。

不過,這樣的規範可能影響部分提供開源、免費使用app,但是同時也透過資助方式支撐創作的獨立開發者,原因在於微軟新政策規範描述過於籠統,顯然容易令人產生誤會。

We absolutely want to support developers distributing successfully OSS apps. In fact there are already fantastic OSS apps in the Store! The goal of this policy is to protect customers from misleading listings. Thanks for feedback, we will review to make sure the intent is clear

