快訊

人類探索宇宙新突破！韋伯望遠鏡「首高解析彩色圖」曝光

大馬「檳城喬治市」：世界遺產只是打卡聖地？

美股收跌 台股早盤跌逾200點 台積電開盤下跌4元

微軟Microsoft Store新政策 減少利用開源、免費app獲取不當利益情況

聯合新聞網／ 楊又肇

針對6月下旬宣布將禁止重新打包，並且以付費方式銷售原本就是以開源使用，或是免費提供的app於Microsoft Store上架情況，微軟稍早再次澄清相關作法，強調是為了避免有心人士藉此獲取不當利益。

依照微軟應用程式、合作夥伴暨Microsoft Store業務總經理Giorgio Sardo表示，此項在6月下旬公布、預計7月16日正式實施的新政策，最主要是為了避免有心人士將原本是以開源、免費形式提供的app重新打包，並且透過付費方式提供，造成使用者付費下載之後，才發現可以在其他地方合法免費取得的情況。

因此在微軟立場，此項政策並非如外界猜測將限制免費或開源使用app於Microsoft Store上架，而是希望避免產生非必要的困擾，同時依然鼓勵開發者將免費、開源形式使用的app上傳至Microsoft Store，藉此讓更多人下載使用。

不過，這樣的規範可能影響部分提供開源、免費使用app，但是同時也透過資助方式支撐創作的獨立開發者，原因在於微軟新政策規範描述過於籠統，顯然容易令人產生誤會。

目前微軟已經允許開發者上傳Win32架構、PWA、Android平台設計app，藉此增加Microsoft Store收錄內容豐富度，不再僅侷限UWP (Universal Windows Platform)設計app，甚至也開放諸如Steam等第三方軟體市集app上架，讓Microsoft Store成為更大規模的軟體市集，並且增加其使用率。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

高科大跨院協作開發 AI自駕車搭載微軟Azure雲端服務

英國政府開始調查 微軟收購動視暴雪是否構成市場壟斷

微軟不再於Xbox Games with Gold訂閱服務提供免費的Xbox 360遊戲

台灣微軟臉書粉專被盜 封面頭貼全消失還被迫「遷居胡志明市」

相關新聞

Inzone品牌外接螢幕、耳機齊發 Sony想當遊戲界「Nike」

針對近期宣布推出的Inzone品牌外接螢幕、耳機，Sony集團執行副總裁木井一生表示希望能成為電子競技硬體重要供應商，一如Nike針對各類籃球賽事提供籃球鞋，或是美津濃針對棒球賽事提供服裝用品的情況。

訊息通知永遠比iPhone慢半拍？雙機流網友實測：安卓「根本沒感覺」

你有覺得安卓的訊息通知速度會出現延遲嗎？一名「雙機流」網友分享日常觀察，若兩支手機處於待機狀態，iOS系統的訊息推播通知永遠比安卓來得更快，安卓機型甚至連新通知訊息都不會顯示，令他不禁納悶「安卓比較容

鬧鐘「每天7點」響...苦主崩潰求iPhone放過他 內行人曝是它在搞鬼

智慧型手機太過智能恐怕也會在無意中造成困擾，一名男網友透露自己明明沒有設定鬧鐘，卻會在每天早上7點被鬧鐘吵醒，苦尋不著解決方法的他只好上網求助，沒想到貼文釣出一票苦主也都被類似情況困擾過。 這位

微軟Microsoft Store新政策 減少利用開源、免費app獲取不當利益情況

針對6月下旬宣布將禁止重新打包，並且以付費方式銷售原本就是以開源使用，或是免費提供的app於Microsoft Store上架情況，微軟稍早再次澄清相關作法，強調是為了避免有心人士藉此獲取不當利益。

三星推三防強固手機Galaxy XCover6 Pro 軍規認證、極端環境使用沒問題

三星宣布在台引進日全公布對應企業使用需求的三防強固手機Galaxy XCover6 Pro，預計在7月15日正式在台上市，單機建議售價為新台幣19900元，將透過中華電信、台灣大哥大、遠傳電信企業客戶處，或是指定企業經銷通路銷售，但也將針對一般用戶於全台三星智慧館、三星商城、中華電信、台灣大哥大、遠傳電信以及PChome 24h購物銷售。

外送員看過來！三星推軍規手機 建議售價19,900元

三星電子致力以創新科技滿足全方位市場需求，除持續以B2C消費性產品驚艷市場，亦長期洞察各業態，與時俱進推出各式B2B商用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。