三星推三防強固手機Galaxy XCover6 Pro 軍規認證、極端環境使用沒問題
三星宣布在台引進日全公布對應企業使用需求的三防強固手機Galaxy XCover6 Pro，預計在7月15日正式在台上市，單機建議售價為新台幣19900元，將透過中華電信、台灣大哥大、遠傳電信企業客戶處，或是指定企業經銷通路銷售，但也將針對一般用戶於全台三星智慧館、三星商城、中華電信、台灣大哥大、遠傳電信以及PChome 24h購物銷售。
規格方面，Galaxy XCover6 Pro採用6.6吋、Full HD+解析度設計，並且支援120Hz畫面更新率LCD螢幕，並且以康寧Gorilla Victus+強化玻璃保護，處理器則採Qualcomm Snapdragon 778G，支援5G連網，搭配6GB記憶體與128GB儲存容量，本身也能透過micro SD記憶卡擴充，電池則採可拆卸設計，對應4050mAh電量規格。
由於本身定位可在各類極端環境下使用，因此Galaxy XCover6 Pro符合美國MIL-STD-810H軍規認證，支援IP68等級防水防塵，同時也能抵禦一定高度垂直掉落衝擊力道，甚至也能在配戴手套，或是在雨水等潮濕環境下使用。
此外，Galaxy XCover6 Pro也搭載POGO充電規格設計，透過接點連接即可快速充電。
而相機方面，則分別搭載1300萬畫素視訊鏡頭，搭配5000萬畫素廣角鏡頭，以及800萬畫素超廣角鏡頭。
作業系統則採用Android 12與OneUI操作介面，本身也支援Samsung Knox加密防護，並且具備兩組可自訂功能的按鍵，例如可快速啟動條碼掃描器，或是對講機功能，同樣內建DeX桌面操作模式，方便使用者連接螢幕、滑鼠及鍵盤進行桌機般操作。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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