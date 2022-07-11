鬧鐘「每天7點」響...苦主崩潰求iPhone放過他 內行人曝是它在搞鬼

智慧型手機太過智能恐怕也會在無意中造成困擾，一名男網友透露自己明明沒有設定鬧鐘，卻會在每天早上7點被鬧鐘吵醒，苦尋不著解決方法的他只好上網求助，沒想到貼文釣出一票苦主也都被類似情況困擾過。

這位網友日前透過臉書社團「爆系知識家」發文分享經歷，他貼出一張手機內建「鬧鐘」應用程式的截圖，「有人iPhone跟我一樣嗎？每天早上7點10分就會叫我起床」，但明明原PO就沒有設定鬧鐘，讓他崩潰哭喊「放假誰想7點10分起床啊！」貼文一出，釣出一票受害者。

一名男網友明明沒有設定鬧鐘，卻每天早上7點就被鬧鐘吵醒。 圖擷自 爆系知識家

許多「同病相憐」的網友紛紛留言，「我家有一支舊iPhone也是這樣，每天早上準時叫，真的叫到煩死人，也不知道設定到什麼，某天亂按就被我按不見了」、「我以前手機也這樣欸！6點30分都會叫，但明明就沒設定」，也有人開玩笑提到「可以去靈異公社問看看」、「叫你起床尿尿」、「帶哀鳳去看精神科」。

也有人建議原PO「開大絕！直接重置就什麼問題都沒有」、「說一句『Hey, Siri幫我關掉鬧鐘』」、「那你生理時鐘就固定了吧～我也會這樣，明明不想早起都會自己起來」、「建議直接打去蘋果客服問可能比較有用」；其中不少內行人提到，原PO可能是不小心按到睡眠模式的「起床鬧鐘」或在行事曆中調整到特定事件提醒，所以才會在不知情的情況下被鬧鐘吵醒。

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