快訊

溫網／第21座大滿貫到手！逆轉澳洲壞小子 約克維奇締造4連霸

美航母百年／告別最後傳統動力小鷹號 回顧越戰戰史、曾引兩岸政治爭議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋果iPhone 14系列保護殼外洩 電池容量也曝光！這款竟然「縮水」

聯合新聞網／ 綜合報導
白色款的iPhone 14全系列放在一起比對，讓網友直呼想買。右起為6.1吋的iPhone 14、iPhone 14 Pro，和6.7吋的iPhone 14 Max及iPhone 14 Pro Max。（翻攝自YouTube頻道「iupdate」）
白色款的iPhone 14全系列放在一起比對，讓網友直呼想買。右起為6.1吋的iPhone 14、iPhone 14 Pro，和6.7吋的iPhone 14 Max及iPhone 14 Pro Max。（翻攝自YouTube頻道「iupdate」

蘋果（Apple）iPhone 14系列據傳最快在今（2022）年9月的秋季發表會登場，並且捨棄mini系列，改由「Plus」版本取代，iPhone 14與iPhone 14 Pro系列的處理器與長相也會「分道揚鑣」做出區別。如今又有外媒洩露iPhone保護殼外型，更增添可信度。

IPhone 14系列將出4款手機、2種尺寸，分別是為6.1吋iPhone 14、iPhone 14 Pro，和6.7吋的iPhone 14 Plus及iPhone 14 Pro Max。其中iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max改成橫向驚嘆號挖孔螢幕設計。據外媒最新的爆料，電池容量除了iPhone 14 Pro Max減少外，iPhone 14和iPhone 14 Pro都比iPhone 13系列要提升許多，iPhone 13與iPhone 14系列的電池容量各自為：

．iPhone 13：3227mAh

．iPhone 13 Pro：3095mAh

．iPhone 13 Pro Max：4352mAh

．iPhone 14：3279mAh

．iPhone 14 Plus：4325mAh

．iPhone 14 Pro：3200mAh

．iPhone 14 Pro Max：4323mAh

除了電池容量與模型機幾乎被洩光光外，再來就是保護殼了，通常保護殼的外流，八九不離十新機型大概就是長這樣。

部落客曝光iPhone 14系列的保護殼，其中的一般版一度被稱為「iPhone 14 Max」的保護殼，已改名為「iPhone 14 Plus」。（翻攝自推特DuanRui）
部落客曝光iPhone 14系列的保護殼，其中的一般版一度被稱為「iPhone 14 Max」的保護殼，已改名為「iPhone 14 Plus」。（翻攝自推特DuanRui

部落客DuanRui日前轉載大陸論壇的iPhone 14系列4款保護殼照，可見一般版和Pro系列各維持2和3顆鏡頭，但Pro系列的保護殼鏡頭似乎「多疊一圈」，比一般版再凸一些，符合先前爆料所述的iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max因相機升級至4800萬畫素而把鏡頭變大、變得更凸出，因此保護殼也需要更大的空間。

網友看完保護殼照片後引起兩極評價，有部分果粉相當失望，認為想換到安卓（Android）陣營去，也有人期待新機推出，更有人推測今年一般版的iPhone 14和iPhone 14 Plus應該會採用iPhone 13 Pro的相機路線，增加變焦範圍，或是有微距攝影等模式。

延伸閱讀

蘋果「砍頭」MacBook Pro還能用？變「類Mac mini」他曝CP值更高！

開箱影片／他曝這些人最適合用！Chromecast with Google TV讓老舊螢幕變智慧電視

等到了！iPhone 14系列4款全外洩 4重點網友愛這款「背部很乾淨」

果粉現在先忍住！蘋果秋季將端3款新iPad 平價版升級CP值更高

相關新聞

蘋果iPhone 14系列保護殼外洩 電池容量也曝光！這款竟然「縮水」

蘋果（Apple）iPhone 14系列據傳最快在今（2022）年9月的秋季發表會登場，並且捨棄mini系列，改由「Plus」版本取代，iPhone 14與iPhone 14 Pro系列的處理器與長相也會「分道揚鑣」做出區別。如今又有外媒洩露iPhone保護殼外型，更增添可信度。

蘋果「砍頭」MacBook Pro還能用？變「類Mac mini」他曝CP值更高！

蘋果MacBook螢幕壞掉還想繼續用該怎麼辦？一名網友直接把MacBook「斷頭」變為「類Mac mini」，接上一般螢幕竟然還能復活使用，直接省下維修費用，讓網友驚訝「這樣也能用」，直呼也想搞一台。

iQOO 10系列手機換上Snapdragon 8+ Gen 1處理器、200W有線快充 這天亮相

vivo旗下iQOO品牌稍早確認，將在7月19日晚間公布新款iQOO 10系列手機，其中將會採用高達200W的有線快充表現。

三星Galaxy S23系列 被爆將大量採用Qualcomm處理器

天風證券分析師郭明錤指出，三星明年預計推出的年度旗艦手機Galaxy S23系列，將可能全面採用Qualcomm即將在今年底推出型號為SM8550的旗艦規格處理器，或許將以Snapdragon 8 Gen 2為稱。

華碩意外釋出ZenFone 9的介紹影片 維持5.9吋機身、相機有明顯升級

日前揭曉新款遊戲手機ROG Phone 6時，華碩曾不小心在其官方YouTube頻道釋出ZenFone 9的介紹影片，雖然目前影片內容已經下架，但已經有不少人將影片內容備份。

Apple 蘋果新專利透露公司正在為 AirPods Max 設計新款耳機收納盒

Apple 蘋果公司旗艦無線藍牙頭戴式耳機 AirPods Max 在 2020 年 12 月上市，這款耳機不僅是價格讓人嚇到吃手手，隨附的聰穎耳機套也讓使用者傻眼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。