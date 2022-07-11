蘋果iPhone 14系列保護殼外洩 電池容量也曝光！這款竟然「縮水」

蘋果（Apple）iPhone 14系列據傳最快在今（2022）年9月的秋季發表會登場，並且捨棄mini系列，改由「Plus」版本取代，iPhone 14與iPhone 14 Pro系列的處理器與長相也會「分道揚鑣」做出區別。如今又有外媒洩露iPhone保護殼外型，更增添可信度。

IPhone 14系列將出4款手機、2種尺寸，分別是為6.1吋iPhone 14、iPhone 14 Pro，和6.7吋的iPhone 14 Plus及iPhone 14 Pro Max。其中iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max改成橫向驚嘆號挖孔螢幕設計。據外媒最新的爆料，電池容量除了iPhone 14 Pro Max減少外，iPhone 14和iPhone 14 Pro都比iPhone 13系列要提升許多，iPhone 13與iPhone 14系列的電池容量各自為：

．iPhone 13：3227mAh ．iPhone 13 Pro：3095mAh ．iPhone 13 Pro Max：4352mAh ．iPhone 14：3279mAh ．iPhone 14 Plus：4325mAh ．iPhone 14 Pro：3200mAh ．iPhone 14 Pro Max：4323mAh

除了電池容量與模型機幾乎被洩光光外，再來就是保護殼了，通常保護殼的外流，八九不離十新機型大概就是長這樣。

部落客曝光iPhone 14系列的保護殼，其中的一般版一度被稱為「iPhone 14 Max」的保護殼，已改名為「iPhone 14 Plus」。（翻攝自推特DuanRui）

部落客DuanRui日前轉載大陸論壇的iPhone 14系列4款保護殼照，可見一般版和Pro系列各維持2和3顆鏡頭，但Pro系列的保護殼鏡頭似乎「多疊一圈」，比一般版再凸一些，符合先前爆料所述的iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max因相機升級至4800萬畫素而把鏡頭變大、變得更凸出，因此保護殼也需要更大的空間。

網友看完保護殼照片後引起兩極評價，有部分果粉相當失望，認為想換到安卓（Android）陣營去，也有人期待新機推出，更有人推測今年一般版的iPhone 14和iPhone 14 Plus應該會採用iPhone 13 Pro的相機路線，增加變焦範圍，或是有微距攝影等模式。

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