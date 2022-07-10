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iQOO 10系列手機換上Snapdragon 8+ Gen 1處理器、200W有線快充 這天亮相

聯合新聞網／ 楊又肇

vivo旗下iQOO品牌稍早確認，將在7月19日晚間公布新款iQOO 10系列手機，其中將會採用高達200W的有線快充表現。

依照iQOO方面說明，iQOO 10系列手機將會導入Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器，但有可能僅在iQOO Pro採用，標準款iQOO 10則可能維持使用其他Snapdragon 8系列處理器。

而高達200W的有線快充技術也可能僅用在iQOO 10 Pro，其中可能採用支援大電流輸入的10C電池芯設計，藉此承受200W的充電功率。

另外，在機身設計部分也能看見採用皮革材質設計，預期也會出現在iQOO 10 Pro身上，同時也預期將再次攜手BMW M Motorsport合作特殊款iQOO 10系列手機設計。

相較其他業者在手機產品上的強化項目，OPPO、vivo、realme顯然都將目標放在快充，其中由realme率先提出高達200W的有線快充技術，並且在後續推出的realme GT Neo 3率先採用150W有線快充功能，OPPO方面則是進一步提出將使有線快充規格上攀至240W，但不確定會在何時正式推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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