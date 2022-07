三星Galaxy S23系列 被爆將大量採用Qualcomm處理器

天風證券分析師郭明錤指出,三星明年預計推出的年度旗艦手機Galaxy S23系列,將可能全面採用Qualcomm即將在今年底推出型號為SM8550的旗艦規格處理器,或許將以Snapdragon 8 Gen 2為稱。

從目前以台積電4nm製程打造的Snapdragon 8+ Gen 1處理器,對比去年底以三星製程打造的Snapdragon 8 Gen 1處理器效能、耗電,以及運作使用時的發熱表現,顯然有明顯差距。加上今年初推出的Galaxy S22系列有70%比例出貨量採用Qualcomm處理器,因此郭明錤推測明年初推出的Galaxy S23系列,將會大量採用Qualcomm新款處理器設計。

至於是否可能全面放棄使用自家生產處理器產品,以正常情況來看的話,應該不太可能發生,除非三星自家處理器產品出現嚴重問題,例如製程技術仍難以符合設計要求,造成三星最後決定在年度旗艦手機全面使用Qualcomm處理器。

而三星現階段已經投入下一款Exynos 2300處理器產品研發,預計也會選在今年底對外公布,至於Qualcomm方面也已經著手準備型號為SM8550的旗艦規格處理器,將可能以Snapdragon 8 Gen 2名稱選在今年下半年公布,甚至將比過往發表時間提前亮相,因此也預期小米等業者將會更早在年底揭曉採用新款處理器的手機產品。

1. Qualcomm will likely be the sole processor supplier for Samsung Galaxy S23 (vs. 70% shipment proportion for S22) thanks to the next flagship 5G chip SM8550 made by TSMC 4nm.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) July 8, 2022