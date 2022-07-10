快訊

影／台灣首枚類衛星載具火箭 屏東旭海成功升空！

苗栗市甜點工場起火 擊破玻璃轟聲巨響、1路人救火燒傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三星Galaxy S23系列 被爆將大量採用Qualcomm處理器

聯合新聞網／ 楊又肇

天風證券分析師郭明錤指出，三星明年預計推出的年度旗艦手機Galaxy S23系列，將可能全面採用Qualcomm即將在今年底推出型號為SM8550的旗艦規格處理器，或許將以Snapdragon 8 Gen 2為稱。

從目前以台積電4nm製程打造的Snapdragon 8+ Gen 1處理器，對比去年底以三星製程打造的Snapdragon 8 Gen 1處理器效能、耗電，以及運作使用時的發熱表現，顯然有明顯差距。加上今年初推出的Galaxy S22系列有70%比例出貨量採用Qualcomm處理器，因此郭明錤推測明年初推出的Galaxy S23系列，將會大量採用Qualcomm新款處理器設計。

至於是否可能全面放棄使用自家生產處理器產品，以正常情況來看的話，應該不太可能發生，除非三星自家處理器產品出現嚴重問題，例如製程技術仍難以符合設計要求，造成三星最後決定在年度旗艦手機全面使用Qualcomm處理器。

而三星現階段已經投入下一款Exynos 2300處理器產品研發，預計也會選在今年底對外公布，至於Qualcomm方面也已經著手準備型號為SM8550的旗艦規格處理器，將可能以Snapdragon 8 Gen 2名稱選在今年下半年公布，甚至將比過往發表時間提前亮相，因此也預期小米等業者將會更早在年底揭曉採用新款處理器的手機產品。

若沒意外的話，Qualcomm與三星新款處理器都會採用Arm近期公布的新設計，藉此讓處理器運算效能再次往上推進。

至於在製程方面，台積電預計要等到2023年才會開始生產3nm製程晶片產品，因此Qualcomm新款處理器有可能會以台積電4nm製程打造，但三星是否會以日前宣稱已經投入量產的3nm製程打造Exynos 2300處理器，或是用於協助Qualcomm量產新處理器，目前還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電

延伸閱讀

郭明錤：新款iPhone高端機出貨或提高至60% 四大供應商將受惠

郭明錤：市場對iPhone 14 需求比iPhone 13更強勁

iPhone擺脫不了高通 分析師爆料：蘋果研發自家晶片「失敗了」

看好蘋果防丟神器AirTag更夯 郭明錤預測將出第二代

相關新聞

蘋果「砍頭」MacBook Pro還能用？變「類Mac mini」他曝CP值更高！

蘋果MacBook螢幕壞掉還想繼續用該怎麼辦？一名網友直接把MacBook「斷頭」變為「類Mac mini」，接上一般螢幕竟然還能復活使用，直接省下維修費用，讓網友驚訝「這樣也能用」，直呼也想搞一台。

久等有好處？ 外媒記者認為蘋果2023年才更新iMac...換上全新配件

依照彭博新聞記者Mark Gurman透露說法，蘋果仍著手規劃螢幕更大、運算效能更高的iMac機種，或許有可能成為延續iMac Pro設計的後繼產品。

開全球第一槍！這國家的蘋果產品全面漲價 貴到「一台抵兩台」

蘋果近日意外宣布調漲已上市產品定價，不只是最熱銷的iPhone，就連iPad、AirPods、Apple Watch、Apple Pencil等也都被漲價了。 根據日媒《itmedia》報導，受

iQOO 10系列手機換上Snapdragon 8+ Gen 1處理器、200W有線快充 這天亮相

vivo旗下iQOO品牌稍早確認，將在7月19日晚間公布新款iQOO 10系列手機，其中將會採用高達200W的有線快充表現。

三星Galaxy S23系列 被爆將大量採用Qualcomm處理器

天風證券分析師郭明錤指出，三星明年預計推出的年度旗艦手機Galaxy S23系列，將可能全面採用Qualcomm即將在今年底推出型號為SM8550的旗艦規格處理器，或許將以Snapdragon 8 Gen 2為稱。

華碩意外釋出ZenFone 9的介紹影片 維持5.9吋機身、相機有明顯升級

日前揭曉新款遊戲手機ROG Phone 6時，華碩曾不小心在其官方YouTube頻道釋出ZenFone 9的介紹影片，雖然目前影片內容已經下架，但已經有不少人將影片內容備份。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。