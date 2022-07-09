華碩意外釋出ZenFone 9的介紹影片 維持5.9吋機身、相機有明顯升級

日前揭曉新款遊戲手機ROG Phone 6時，華碩曾不小心在其官方YouTube頻道釋出ZenFone 9的介紹影片，雖然目前影片內容已經下架，但已經有不少人將影片內容備份。

從硬體規格來看，ZenFone 9依然延續去年推出的ZenFone 8設計，維持使用5.9吋的小尺寸螢幕機身設計，藉此搶攻單手持握使用需求市場，螢幕則採用三星提供AMOLED面板，支援120Hz畫面更新率。而處理器也採用Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器，顯然是為了避免在小尺寸機身產生處理器過熱問題，因此未選擇在上半年推出ZenFone 9。

另外，最大不同在於ZenFone 9採用兩組偌大的主相機鏡頭，其中採用搭載Sony IMX766感光元件、對應5000萬畫素設計的廣角鏡頭，另外也比照vivo微雲台防震設計，加入名為六軸混合雲台穩定系統 (6-Axis Hybrid Gimbal Stabilizer)的防震技術，標榜能讓手機像是運動相機般穩定拍攝，同時在相機功能也加入紀錄光軌拍攝模式。

而在機身設計則是在結合指紋識別功能的電源按鍵，增加名為「ZenTouch」的操作功能，讓使用者能透過觸控滑動方式操作，有點類似ROG Phone系列手機採用的AirTrigger超音波按鍵設計，一樣支援滑動操作特定功能，例如在瀏覽網頁時上下滑動頁面內容，另外也支援透過設定開啟的連點背蓋手勢功能，藉此對應開啟手電筒、擷取螢幕畫面、開啟相機等快速操作選項。

其他方面，電池容量則是增加至4300mAh，相比ZenFone 8採用的4000mAh電池容量將能增加更多續航使用時間，手機本身也在機頂保留3.5mm耳機孔，機身更支援IP68等級防水防塵與雙立體聲擴音系統。

同時，華碩此次也預期針對ZenFone 9推出諸多配件，其中包含可讓手機配掛在背包上使用的保護殼與固定配件，以及可透過模組化使用支架、卡套等延伸功能的CONNEX保護殼配件。

目前還無法確認華碩預計何時對外公布ZenFone 9消息，但預期不會太晚。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦