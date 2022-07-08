Apple 蘋果新專利透露公司正在為 AirPods Max 設計新款耳機收納盒

Apple 蘋果公司旗艦無線藍牙頭戴式耳機 AirPods Max 在 2020 年 12 月上市，這款耳機不僅是價格讓人嚇到吃手手，隨附的聰穎耳機套也讓使用者傻眼。

稍早外媒《MacRumors》引述《Patently Apple》報導，Apple 蘋果公司近期獲得一項專利，與貴森森的頭戴式耳機 AirPods Max 有關，內容暗示 Apple 蘋果公司正打算重新設計 AirPods Max 的 Smart Case 聰穎耳機套。

AirPods Max 耳機售價 549 美元、在台灣購買的價格更高達新台幣 18,490 元，除了價格讓人吃手手之外，只針對耳罩收納的耳機套設計也讓不少使用者困惑，更引起了網友討論，甚至超有才的網友還設計了 meme 迷因惡搞。

據外媒報導，這項專利早在 2017 年 6 月提交，近日才獲得美國專利商標局的核可，審核資料總結提到具有柔性磁扣開關的保護殼，同時提供說明圖片說明 Apple 蘋果耳機套的設計。

從設計圖來看，使用者可以沿著磁性條與頂部的音效進行開機和關機，兩側耳罩可以分開收納。另一張圖片顯示這款耳機收納盒的設計看起來比較偏向傳統設計，有點類似一個包包。

不過，這只是專利設計圖，不代表蘋果公司一定會推出這項產品，也可能會無疾而終，但就目前傳聞 Apple 蘋果公司正計劃開發新一代 AirPods Max，據傳新耳機的頭帶採用可更換設計、具有控制音樂的觸控功能，耳罩沒有左有分別，但因為量產問題不得不放棄部分功能，目前僅知可能會有更多顏色選擇。

圖片及資料來源：MacRumors、Patently Apple

圖片及資料來源：MacRumors、Patently Apple

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇https://3c.yipee.cc/204657/，聯合新聞網獲授權轉載。》

圖片及資料來源：MacRumors、Patently Apple

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