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開全球第一槍！這國家的蘋果產品全面漲價 貴到「一台抵兩台」

聯合新聞網／ 綜合報導
iPhone示意圖。 路透
iPhone示意圖。 路透

蘋果近日意外宣布調漲已上市產品定價，不只是最熱銷的iPhone，就連iPadAirPodsApple Watch、Apple Pencil等也都被漲價了。

根據日媒《itmedia》報導，受到日圓貶值影響，蘋果於7月1日全面調高在日本官網的產品售價。

以iPhone為例，iPhone 12、13、13 mini、13 Pro、13 Pro Max及SE所有型號皆調高售價。例如入門款的iPhone SE 64GB從57,800日圓（折合新台幣約12,700元），調漲至62,800日圓（折合新台幣約13,790元），而目前最頂級款iPhone 13 Pro Max 1TB則從194,800日圓（折合新台幣約42,767元）上調售價至234,800日圓（折合新台幣約51,549元），調幅超過4萬日圓，相當於一次漲了8,782台幣。

iPad也不例外，頂規的iPad Pro 2TB從279,800日圓（折合新台幣約61,429元）漲至346,800日圓（折合新台幣約76,138元），一口氣調漲67,000日圓（折合新台幣約14,709元），相當於再加上一台平價版iPad的價格。

備受果粉喜愛的AirPods也在這波漲價名單內，AirPods 2漲至19,800日圓（折合新台幣約4,347元），AirPods 3則提高到27,800日圓（折合新台幣約6,103元），AirPods Pro的價格則來到38,800日圓（折合新台幣約8,518元），售價已超越台灣官網

不只如此，蘋果產品Apple Watch、Apple Pencil和HomePod mini等的價格也被官方提高，蘋果調漲全數產品售價被認為是反映日圓貶值的對策。

外媒《9TO5Mac》指出，在某種情況下，iPhone在日本的漲幅接近20%；其實過去日本官網銷售的iPhone定價低於美國，但由於日幣貶值的緣故，最終影響進口產品售價。此外，《9TO5Mac》也觀察有趣的現象，蘋果選在7月1日調漲售價、並未等待即將到來的秋季發表會登場，似乎表明iPhone 14在日本的首發價格將高於去年iPhone 13的首發價格。

Apple iPhone AirPods iPad 日幣

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