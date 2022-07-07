快訊

又多2個孩子！馬斯克據報跟旗下女高管生下一對雙胞胎

林智堅論文疑涉抄襲 藍委曝合約：侵犯智財權竹科應提告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋果「Trade In」舊換新34樣產品跳水！iPhone這2款降最多、Mac這物少了13K

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果官網推出舊換新「Trade In換購方案」，34樣產品的換購價皆降價，以Mac系列降價最多。（翻攝自蘋果官網）
蘋果官網推出舊換新「Trade In換購方案」，34樣產品的換購價皆降價，以Mac系列降價最多。（翻攝自蘋果官網）

令果粉期待的iPhone 14系列有望在今（2022）年9月登場，而蘋果（Apple）官網5月推出舊換新「Trade In換購方案」後，第4次又再次調整換購產品之價格，34樣蘋果產品價格皆調降，《聯合新聞網》整理出與5月的降價幅度從300元到1萬3300元，落差極大，Mac系列調降最多，iPhone也有2款手機大跳水。

據蘋果舊換新「Trade In換購方案」，民眾用符合條件的Apple裝置換購新機，可以獲得額外折抵優惠，以iPhone為例，原本5月最低還可用iPhone 6 Plus換購1300元，如今已將該產品剔除；手機調降最多的是iPhone 12及iPhone 12 Pro，原本各自可換購1萬3700元、1萬8500元，現在只剩1萬1100元和1萬5300元，也就是說iPhone 12被降價2600元、iPhone 12 Pro少了3200元。而iPhone 12 Pro Max少了1800元，換購價為1萬8200元，還算保值。

蘋果官網推出舊換新「Trade In換購方案」，iPhone以iPhone 12及iPhone 12 Pro降價最多，各自少了2600元和3200元。（翻攝自蘋果官網）
蘋果官網推出舊換新「Trade In換購方案」，iPhone以iPhone 12及iPhone 12 Pro降價最多，各自少了2600元和3200元。（翻攝自蘋果官網）

iPad部分，旗艦級的iPad Pro降價幅度最大，少了1200元，最高換購價只剩1萬7100元，其他則有300至1000元的異動；Mac部分，以Mac Pro「跳很大」，原換購價為6萬2400元，如今剩4萬9100元，少了1萬3300元，其次為iMac Pro，少了7100元，最高換購價為2萬4600元。

蘋果官網推出舊換新「Trade In換購方案」，iPad以旗艦級iPad Pro降價最多，少了1200元；Mac部分以Mac Pro「跳很大」，原換購價為6萬2400元，如今剩4萬9100元，少了1萬3300元。（翻攝自蘋果官網）
蘋果官網推出舊換新「Trade In換購方案」，iPad以旗艦級iPad Pro降價最多，少了1200元；Mac部分以Mac Pro「跳很大」，原換購價為6萬2400元，如今剩4萬9100元，少了1萬3300元。（翻攝自蘋果官網）

Apple Watch部分則有300元至1400元的價格調整，以Apple Watch 6降價最高，換購價從5900元降為4500元，少了1400元。蘋果「Trade In換購方案」會依型號、容量等項目判定價格，可在網站進行折抵換購，安排到府取貨，也能到蘋果直營店現場折抵換購全新iPhone，或兌換成等值的Apple Store禮品卡，相當方便。

蘋果官網推出舊換新「Trade In換購方案」，iPad以旗艦級iPad Pro降價最多，少了1200元；Mac部分以Mac Pro「跳很大」，原換購價為6萬2400元，如今剩4萬9100元，少了1萬3300元。（翻攝自蘋果官網）
蘋果官網推出舊換新「Trade In換購方案」，iPad以旗艦級iPad Pro降價最多，少了1200元；Mac部分以Mac Pro「跳很大」，原換購價為6萬2400元，如今剩4萬9100元，少了1萬3300元。（翻攝自蘋果官網）

延伸閱讀

果粉現在先忍住！蘋果秋季將端3款新iPad 平價版升級CP值更高

破舊蘋果手機撐不到iPhone 14嗎？ 這些地方換電池有優惠

iPhone螢幕GG怎麼備份到新手機？他用了「這神技」你一定沒想到

相關新聞

蘋果「Trade In」舊換新34樣產品跳水！iPhone這2款降最多、Mac這物少了13K

令果粉期待的iPhone 14系列有望在今（2022）年9月登場，而蘋果（Apple）官網5月推出舊換新「Trade In換購方案」後，第4次又再次調整換購產品之價格，34樣蘋果產品價格皆調降，《聯合新聞網》整理出與5月的降價幅度從300元到1萬3300元，落差極大，Mac系列調降最多，iPhone也有2款手機大跳水。

久等有好處？ 外媒記者認為蘋果2023年才更新iMac...換上全新配件

依照彭博新聞記者Mark Gurman透露說法，蘋果仍著手規劃螢幕更大、運算效能更高的iMac機種，或許有可能成為延續iMac Pro設計的後繼產品。

郭明錤：新款iPhone高端機出貨或提高至60% 四大供應商將受惠

集微網消息，據台媒報道，天風國際証券分析師郭明錤認為，由於新iPhone高端機型採用最新的A16處理器，將大幅推動iPhone 14 Pro高端機型的出貨比例…

華為揭曉同樣針對女性自拍需求的nova 10系列手機 同步推出新款智慧手錶與定位配件

繼去年推出的nova 9系列，以及日前推出的nova 9 SE之後，華為稍早宣布推出新款nova 10系列手機，同時也推出新款智慧手錶HUAWEI Watch Fit 2，以及新款定位配件Huawei Tag。

動手玩／ROG Phone 6市售版 在既有遊戲效能、操控輔助設計持續突破

華碩宣布推出搭載Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器的ROG Phone 6系列手機之後，筆者也實際取得標準款ROG Phone 6進行開箱。

華碩正式揭曉ROG Phone 6系列手機，Ultimate款式預期晚點上市

在日前預告後，華碩終於揭曉搭載Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器的ROG Phone 6系列手機，分別將推出標準款ROG Phone 6，以及升級款ROG Phone 6 Pro。而此次並未同步推出Ultimate款式，但有可能會選在下半年特定時候揭曉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。