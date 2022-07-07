蘋果「Trade In」舊換新34樣產品跳水！iPhone這2款降最多、Mac這物少了13K

令果粉期待的iPhone 14系列有望在今（2022）年9月登場，而蘋果（Apple）官網5月推出舊換新「Trade In換購方案」後，第4次又再次調整換購產品之價格，34樣蘋果產品價格皆調降，《聯合新聞網》整理出與5月的降價幅度從300元到1萬3300元，落差極大，Mac系列調降最多，iPhone也有2款手機大跳水。

據蘋果舊換新「Trade In換購方案」，民眾用符合條件的Apple裝置換購新機，可以獲得額外折抵優惠，以iPhone為例，原本5月最低還可用iPhone 6 Plus換購1300元，如今已將該產品剔除；手機調降最多的是iPhone 12及iPhone 12 Pro，原本各自可換購1萬3700元、1萬8500元，現在只剩1萬1100元和1萬5300元，也就是說iPhone 12被降價2600元、iPhone 12 Pro少了3200元。而iPhone 12 Pro Max少了1800元，換購價為1萬8200元，還算保值。

蘋果官網推出舊換新「Trade In換購方案」，iPhone以iPhone 12及iPhone 12 Pro降價最多，各自少了2600元和3200元。（翻攝自蘋果官網）

iPad部分，旗艦級的iPad Pro降價幅度最大，少了1200元，最高換購價只剩1萬7100元，其他則有300至1000元的異動；Mac部分，以Mac Pro「跳很大」，原換購價為6萬2400元，如今剩4萬9100元，少了1萬3300元，其次為iMac Pro，少了7100元，最高換購價為2萬4600元。

蘋果官網推出舊換新「Trade In換購方案」，iPad以旗艦級iPad Pro降價最多，少了1200元；Mac部分以Mac Pro「跳很大」，原換購價為6萬2400元，如今剩4萬9100元，少了1萬3300元。（翻攝自蘋果官網）

Apple Watch部分則有300元至1400元的價格調整，以Apple Watch 6降價最高，換購價從5900元降為4500元，少了1400元。蘋果「Trade In換購方案」會依型號、容量等項目判定價格，可在網站進行折抵換購，安排到府取貨，也能到蘋果直營店現場折抵換購全新iPhone，或兌換成等值的Apple Store禮品卡，相當方便。

蘋果官網推出舊換新「Trade In換購方案」，iPad以旗艦級iPad Pro降價最多，少了1200元；Mac部分以Mac Pro「跳很大」，原換購價為6萬2400元，如今剩4萬9100元，少了1萬3300元。（翻攝自蘋果官網）

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