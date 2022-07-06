郭明錤：新款iPhone高端機出貨或提高至60% 四大供應商將受惠

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集微網消息，據台媒報道，天風國際証券分析師郭明錤認為，由於新iPhone高端機型採用最新的A16處理器，將大幅推動iPhone 14 Pro高端機型的出貨比例，預估將提高至約55~60%，較以往的40~50%要高；他強調，由於iPhone高端相機供應鏈的結搆性改變，包括Sony (CIS)、大立光 (鏡頭)、Alps (VCM/OIS) 和LG Innotek (CCM)將可望顯著受惠。

據郭明錤預估，iPhone14的後置CIS、鏡頭、VCM/OIS和CCM的產值預期將大幅成長，預估年增分別達30~35%、20~25%、15~20%和30~35%；若不包括低規格的ToF，iPhone 14 Pro後置相機主要零組件供應商，包括Sony、大立光 、Alps和LG Innotek的出貨比重分別為100%、60~70%、60~70%和100%。

按照此前爆料內容，全新iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max將採用6.1/6.7英寸120Hz OLED顯示屏，搭載全新升級的A16倣生處理器，提供128GB至1TB四種存儲規格，後置4800萬像素主攝+1200萬像素+1200萬像素的三攝相機模組，分別配備3200mAh和4323mAh電池。起售價均比前作上漲100美元，分別達到1099美元（約合人民幣7360元）/1199美元（約合人民幣8030元）。

（校對/holly）

高端 人民幣 128GB

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