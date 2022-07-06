動手玩／ROG Phone 6市售版 在既有遊戲效能、操控輔助設計持續突破

華碩宣布推出搭載Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器的ROG Phone 6系列手機之後，筆者也實際取得標準款ROG Phone 6進行開箱。

ROG Phone 6與ROG Phone 6 Pro的差異

此次開箱的是標準款ROG Phone 6，同時盒裝也取消過往採彈匣造型，改為一般盒裝設計，但如果是升級款ROG Phone 6 Pro，則依然會維持彈匣造型盒裝。

而華碩此次推出的ROG Phone 6系列，初期上市僅推出標準款ROG Phone 6與升級款ROG Phone 6 Pro，但預期後續還會推出等同過往Ultimate版本定位的高階款式。

▲標準款ROG Phone 6區分黑、白兩款配色

整體設計，ROG Phone 6依然延續過往機種採用的「電馭叛客」 (Cyberpunk)風格元素，同時去年加入的ROG Vision設計也同樣出現在此次新機背面，標準款一樣僅能點亮背面ROG標誌與「Dare to Play」標語，只有ROG Phone 6 Pro才能透過POLED面板打造的ROG Vision自訂顯示內容，基本上跟去年推出的ROG Phone 5系列的設計相同。

▲升級款ROG Phone 6 Pro (上)僅提供白色款式，並且在背面搭載ROG Vision設計

ROG Phone 6與ROG Phone 6 Pro主要差異，在於兩者背蓋設計形式不同，而ROG Phone 6提供黑色、白色兩種設計，並且區分12GB或16GB記憶體，以及256GB或512GB儲存容量，ROG Phone 6 Pro則僅提供白色款式，採用18GB記憶體與512GB儲存容量。

▲ROG Phone 6與ROG Phone 6 Pro外觀上的差異

其他規格部分，兩者均採用6.78吋、解析度為2448x1080、支援165Hz畫面更新率與1ms顯示反應時間的三星AMOLED顯示螢幕，其中也採用Pixelworks影像晶片，藉此提高顯示效果，同時觸控回報率最高可達720Hz，本身也支援常時HDR顯示效果，而本身依然採完整顯示區塊設計，並且搭載螢幕下指紋識別功能。

▲包含ROG Phone 6與ROG Phone 6 Pro均採用6.78吋、解析度為2448x1080、支援165Hz畫面更新率與1ms顯示反應時間的三星AMOLED顯示螢幕

持續強化遊戲使用體驗

為了解決Snapdragon 8+ Gen 1處理器高效能運作所產生熱度，華碩此次在ROG Phone 6導入三階段散熱結構，其中包含在手機主機板與天線層加入隔熱材質，避免熱度影響網路通訊效率，並且配合面積增加30%的散熱片，以及面積增加85%的石墨烯導熱材質，同樣配合將處理器居中擺放設計，讓手機內部熱度可以更有效率地均勻分散。

▲導入三階段散熱結構，確保Snapdragon 8+ Gen 1處理器高效能運作穩定性

▲透過三階段散熱有效帶走手機內部熱度

配合此次新設計的外接主動散熱風扇AeroActive Cooler 6，約可對應最高25度降溫幅度。若實際使用的話，約可讓44.8度的背蓋溫度最低控制在36.2度左右，但由於風扇直接透過手機供電運作，因此若未額外接上電源的話，將會讓手機耗電量大幅增加。

跟去年推出的風扇配件相同，此次推出的風扇配件也搭載4組實體按鍵，配合ROG Phone 6系列原本機身邊框上搭載的兩組超音波按鍵功能，使用者最多可以自訂6組操作按鍵，讓遊戲操作可以有更快直覺反應表現。

▲新款外接主動散熱風扇AeroActive Cooler 6，以及搭配使用的保護殼配件

另外，此次在超音波按鍵功能部分，則是加入壓按滑動的操作手勢，以及按住超音波按鍵，並且傾斜機身實現瞄準或改變視角的操作模式，另外更配合手機內建陀螺儀功能，增加包含橫移、傾斜、轉動，或是晃動手機等操作方式。

▲超音波按鍵加入壓按滑動的操作手勢，以及按住超音波按鍵，並且傾斜機身實現瞄準或改變視角的操作模式

▲增加更多手勢

▲對應不同動態操作功能

針對遊戲遊玩需求部分，使用者同樣可以透過內建Armoury Crate介面設定不同效能模式，或是自訂硬體運作方式，另外也能設定按鍵定義配置，以及指令巨集、聲音輸出，或是連接滑鼠、鍵盤及螢幕，將手機當作桌機使用時的操作設定，其他也包含可設定手機燈光效果與快速執行遊戲等功能。

▲可透過外部遊戲配件提升遊玩體驗

▲透過Armoury Crate介面設定不同效能模式，例如可自訂的高效能X模式，效能與電力續航維持平衡的動態效能模式，以及對應更長使用時間的超長續航模式

▲在X模式中可以深入設定不同細項，藉此發揮更高運算效能，另外也能設定機身背面光、按鍵等設定

▲亦可設定超音波按鍵對應操作功能

效能比較

對比年初應用在三星年度旗艦手機Galaxy S22 Ultra的Snapdragon 8 Gen 1處理器，雖然在機身、散熱系統等設計會有不同影響，但還是可以看看兩款手機採用處理器所反應執行效能差異。

此外，ROG Phone 6畢竟還是定位在以遊戲使用為主，因此許多設計都是針對遊戲體驗進行最佳化，而Galaxy S22 Ultra則會考量全方面使用需求，採用的是相對穩定的使用需求設計，因此兩者執行效能表現必然會有不同。

▲ROG Phone 6硬體效能測試數據

▲Galaxy S22 Ultra硬體效能測試數據

電池、相機改變幅度不算大

電池部分，則依然維持2組3000mAh電量的電池構成，總容量達6000mAh，一樣支援65W有線快充 (可透過底部或側邊的USB-C連接埠充電)，但依然未增加無線充電功能，但此次機身則是加入IPX4等級防潑水設計，另外也支援NFC感應通訊功能。

至於底部USB-C連接埠依然維持偏一邊的設計，因此依然僅能對應華碩推出的Kunai 3遊戲控制手把，無法對應市面其他如Razer等業者打造控制手把配件。

相機規格部分則沒有太大改變，但是在主相機廣角鏡頭改為5000萬畫素、Sony IMX766感光元件，並且搭配各為1300萬畫素的超廣角鏡頭與微距鏡頭，視訊鏡頭則改為1200萬畫素、Sony IMX663感光元件設計，至於拍攝功能則與先前沒有太大差異。

▲主相機廣角鏡頭改為5000萬畫素、Sony IMX766感光元件，視訊鏡頭則改為1200萬畫素、Sony IMX663感光元件設計

實際開箱

▲ROG Phone 6市售版本開箱

▲標準款ROG Phone 6取消過往彈匣早造型盒裝，改為一般盒裝形式

▲打開盒裝

▲內部附上「玩家」卡片

▲盒裝內所有物品，包含對應65W快充的充電器與USB-C連接線，另外也提供一組保護殼

▲標準款ROG Phone 6與保護殼

▲裝上保護殼的模樣

配件相容性

華碩此次一樣針對ROG Phone 6系列手機推出多樣周邊配件，其中包含專用手機保護殼、AeroActive Cooler 6主動式散熱風扇，另外也推出可搭配AeroActive Cooler 6使用的專屬保護殼。

其中，AeroActive Cooler 6將額外針對去年推出的ROG Phone 5系列提供相容版本，但搭配AeroActive Cooler 6使用的專屬保護殼則因為手機背蓋形式設計差異，因此無法直接用於ROG Phone 5系列。

同樣情況，此次推出的Kunai 3控制手把，雖然可以透過藍牙連接方式相容用於ROG Phone 6系列、ROG Phone 5系列與ROG Phone 3，但專用保護殼則因為手機背蓋形式設計差異，同樣無法直接用於ROG Phone 5系列或ROG Phone 3。

而從ROG Phone 5系列開始就不再提供的TwinView Dock，以及Desktop Dock等延伸配件，同樣在此次推出的ROG Phone 6系列也未再提供，但此次額外推出可對應真無線形式，或是透過配件轉換成有線使用模式，並且支援IPX4等級防水與主動降噪功能的ROG Cetra True Wireless Pro真無線藍牙耳機，則是可以對應所有系列手機使用。

▲此次針對ROG Phone 6系列推出的周邊配件，其中僅少部分配件能在ROG Phone 5繼續使用，或是推出不同規格版本

▲新款外接主動散熱風扇AeroActive Cooler 6盒裝

▲新款外接主動散熱風扇AeroActive Cooler 6

▲透過背面材質快速降溫

▲內附新款外接主動散熱風扇AeroActive Cooler 6專屬對應保護殼

▲Kunai 3控制手把

▲盒裝內包含Kunai 3控制手把、保護殼、轉接配件與收納盒

▲組合成透過藍牙連接、可獨立使用的控制手把

▲搭配專屬保護殼連接使用模式

▲加上新款外接主動散熱風扇AeroActive Cooler 6與Kunai 3控制手把的使用模式

▲ROG Cetra True Wireless Pro真無線藍牙耳機

▲支援IPX4等級防水與主動降噪功能，並且能透過配件轉換成有線使用模式

小結

從最初打造的ROG Phone，到今年推出的ROG Phone 6系列，華碩持續讓此系列遊戲手機「進化」，除了融合更多ROG玩家共和國的設計元素，更讓ROG Phone 6系列能在遊戲體驗有更進一步提升。

而此次更藉由採用Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器，配合以台積電4nm製程技術生產，同時將運作時脈往上提升，使得處理器執行效能可以更完整輸出，並且讓ROG Phone 6系列可以在遊戲執行效率有更穩定表現。

此外，進化至今的ROG Phone 6系列也累積諸多玩家使用經驗，因此在許多設計都反應真實玩家需求，例如修正過往手機激烈操作下容易發燙問題，以及終於加入防潑水設計，而沿用多次的相機鏡頭也終於做了調整。

▲ROG Phone 6系列

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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