華為揭曉同樣針對女性自拍需求的nova 10系列手機 同步推出新款智慧手錶與定位配件

繼去年推出的nova 9系列，以及日前推出的nova 9 SE之後，華為稍早宣布推出新款nova 10系列手機，同時也推出新款智慧手錶HUAWEI Watch Fit 2，以及新款定位配件Huawei Tag。

nova 10系列手機依然是以女性自拍使用需求為設計，因此在nova 10的視訊鏡頭便採用6000萬畫素的超廣角規格，而在nova 10 Pro則是採用相同規格的超廣角鏡頭，搭配一組800萬畫素人像特寫鏡頭 (其實就是對應2倍光學變焦的設計)，並且支援自動對焦功能，方便自拍。

而背面相機部分，nova 10系列手機均採用5000萬畫素、RYYB感光元件的廣角鏡頭，但nova 10的鏡頭採用f/1.9光圈設計，nova 10 Pro則採用f/1.8光圈，其餘鏡頭則都採用800萬畫素超廣角鏡頭，搭配一組200萬畫素景深鏡頭，整體造型也比照華為近期手機採用的「藥丸」設計。

硬體規格方面，nova 10系列採用Qualcomm Snapdragon 778G 4G處理器，並且配置8GB記憶體，儲存容量則區分128GB與256GB，而nova 10的電池容量是4000mAh，支援66W有線充電，nova 10 Pro採用4500mAh容量設計，並且對應100W有線充電，標榜可在20分鐘內將手機電量充滿。

顏色方面，nova 10系列提供白色、綠色、黑色與紫色四種選項，建議售價方面nova 10將以人民幣2699元起跳價格銷售，而nova 10 Pro則從人民幣3699元起跳。

此次推出新品，還包含採用1.74吋矩形螢幕設計的HUAWEI Watch Fit 2智慧手錶，內建GPS定位、獨立藍牙通話與音樂播放功能，並且可識別飛盤、滑板、橄欖球等97種運動模式，地禪續航時間可達10天，建議售價則從人民幣899元起跳。

另一款同步推出的新品，則採用5.6mm厚度、6公克重量設計，並且採類似三角形外型的定位配件Huawei Tag，本身提供長達1年的電池續航時間，同時支援IP67，本身則可透過主動發出92dB音量讓使用者更方便找到，另外更標榜一旦與Huawei Tag綁定的物體與手機拉開距離超過15秒，手機就會自動跳出警告。

與其他定位配件一樣，Huawei Tag也能透過藍牙定位方式，透過其他華為裝置建立尋物網路，一旦有裝置行經Huawei Tag遺落地點，就會透過藍牙網路回傳給使用者的手機，此時就能透過回報地點前往尋找遺失物品。

華為標榜所有定位資訊都會進行加密，同時使用者身邊出現陌生Huawei Tag時也會發出警報，建議售價則是人民幣99元，4組同捆售價則是人民幣299元，而華為針對此款配件提供的皮革鑰匙扣配件則會以人民幣69元價格銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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