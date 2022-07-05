蘋果可能會在Apple Watch Series 8加入體溫量測功能
除了指稱蘋果將擴大佈局Apple Silicon處理器發展，彭博新聞記者Mark Gurman更指出接下來將推出的Apple Watch Series 8將配置體溫感測元件，藉此識別使用者體溫是否異常上升，藉此判斷有無發燒。另一方面，蘋果內部原本計畫在新款AirPods Pro搭載體溫感測元件與心率量測功能，但最終因故取消此類設計。
依照Mark Gurman說明，由於體溫也是判斷身體狀況變化的基礎之一，因此今年預計推出的Apple Watch Series 8將可能導入體問感測元件，透過體溫變化判斷使用者是否發燒，或是藉此判斷女性是否懷孕，以及讓經期預測更為準確。
不過，在Mark Gurman的報導中僅提到利用體溫變化判斷是否有異常發燒情況，因此暫時還無法確認蘋果是否會進一步應用此項功能，藉此提供更多身體健康相關量測功能。
但Mark Gurman也進一步指出，體溫量測功能僅會在標準款Apple Watch Series 8搭載，包含新款Apple Watch SE，以及傳聞即將推出的強固版Apple Watch都不會具備此項功能。
另一方面，新款Apple Watch Series 8也可能搭載隨著watchOS 9增加的省電模式，有可能比照iPhone搭載功能，讓Apple Watch Series 8可以有更長的電池續航時間表現。
而相關說法也指出預計今年推出的新款AirPods Pro原本也會搭載體溫感測元件與心率量測功能，但蘋果內部評估結果，最後可能會取消此類設計。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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