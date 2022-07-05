小米同步揭曉小米手環7 Pro、Xiaomi Book Pro系列筆電 與新款網路分享器

除了揭曉與徠卡合作的Xiaomi 12S系列，小米此次在發表會上更同步推出筆電產品Xiaomi Book Pro 16、Xiaomi Book Pro 14，以及新款穿戴裝置小米手環7 Pro，另外更推出新款無線路由器Xiaomi Home WiFi。

不過，小米目前並未計畫在台引進Xiaomi Book Pro 16、Xiaomi Book Pro 14與Xiaomi Home WiFi，但目前已經在初步評估引進小米手環7 Pro的可能性。

此次推出的小米手環7 Pro採用1.47吋矩形AMOLED螢幕，並且對應326ppi視網膜等級顯示密度，藉此對應更充足的顯示面積，同時支援自動調光與常時顯示模式，以及桌布更換功能。

手環本身也內建GPS、GLONASS、Galileo、北斗等衛星定位系統，以及QZSS準天頂衛星系統，同時也具備NFC功能，藉此對應近場感應支付，或是門禁卡、交通卡模擬功能，手環更對應5ATM防水設計。

當作一般手錶使用的話，小米手環7 Pro約可對應3天左右的電力續航時間，最長約可對應12天使用時間，本身也具備超過117款運動數據紀錄功能，並且搭載10種不同強度跑步課程，同時也支援全天候心率量測、血氧紀錄，以及包含睡眠、壓力、呼吸與女性健康管理功能。

小米手環7 Pro同時支援Android與iOS裝置使用，除了在使用小米手機額外支援手機解鎖，在Andorid、iOS裝置之間的使用體驗幾乎相同。

建議售價部分，小米手環7 Pro將以人民幣399元價格銷售，目前預購則能以人民幣379元價格購買。

而此次推出的Xiaomi Book Pro 2022系列，則是區分14吋與16吋款式，兩者均符合Intel Evo設計，並且採用Intel第12代Core P系列處理器，並且採用OLED顯示螢幕與CNC裁切的金屬框體。

其中，16吋款式採用4K解析度、283ppi顯示密度設計，並且符合VESA DisplayHDR 400認證，峰值亮度可達600nits，而14吋款式則採2.8K解析度、242ppi顯示密度設計，符合VESA DisplayHDR 500認證，兩種款式均採用16:10顯示比例，90%螢幕顯示佔比。

處理器規格將從Core i5起跳，16吋款式將額外提供NVIDIA GeForce RTX 2050獨立顯示卡，14吋款式則提供MX550或GeForce RTX 2050選項。

建議售價方面，Xiaomi Book Pro 2022系列將以人民幣6799元起跳。

另外，小米此次推出的Xiaomi Home WiFi，則採用三頻Mesh WiFi形式構成，內建8組天線與8組訊號強化模組，具備兩台主機可自動建立組網功能，最高支援10台主機建立組網，藉此覆蓋1500平方公尺連網範圍，同時也能透過內建NFC感應，直接讓手機連接上網，或是直接建立家中智慧連網裝置連線，有線部分則額外搭載2.5G連接孔，至於建議售價則從人民幣1499元起跳銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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