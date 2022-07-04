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iPhone愈跑愈慢？ 5個警告標誌提醒裝置有問題

聯合新聞網／ 綜合報導
iPhone若常常無故變慢，可能就要仔細檢查是否哪裡出了問題。圖擷自APPLE
iPhone若常常無故變慢，可能就要仔細檢查是否哪裡出了問題。圖擷自APPLE

iPhone突然跑很慢，常常掉電掉很快，或續航力變差嗎？若覺得手機有異常，可以確認下面5個跡象，看看你的iPhone是否出問題？

根據《太陽報》報導，從電池消耗快速到手機插孔進水不自知，都可能是造成手機出狀況的原因，需要特別檢查，來確保自己手機的安全性與使用程度。

電池壽命大概是許多使用者最有感的部分，由於iPhone的電池是鋰電池，壽命有限，每次的使用與充電都會消耗電池容量。一般來講，若使用2年多來講的iPhone，估計大約有80%電池容量，意思就是原本可以連續使用10小時的iPhone，現在只能持續8個小時。

那要如何檢查自己的電池健康狀況呢？從iPhone進入設定的頁面，選取「電池」，可以看到手機電池的最新狀況。萬一iPhone的電池量非常低，且常常很快關機，那就要考慮換新的型號。另一種方法則是，過了蘋果保固期的話，另外更換電池，這會比買一支新的iPhone還要便宜。

第二個常見的問題是隨意重開機。若手機是在溫度正常狀態下重開機，那沒有太大問題；一但它升溫可能會恢復正常，但若是過熱狀態，就會嚴重損壞iPhone內的零件，包括電池。

另一個需要擔心自己裝置是不是有問題的是攝影機與麥克風的提示燈號。若你被監視的話，可以在手機上方看到綠色或橘色的燈號，這項功能是在2020年的iOS更新中加入，當你的攝影機或麥克風開啟時，兩個燈會各別亮，這不一定代表你被偷窺或偷聽，但你可能被調查。那要確認自己是不是有被偷窺或偷錄音呢？

首先你必須先到「設定」，然後到「一般」，再選「軟體更新」確認iOS更新到14或15。接著開啟相機看前鏡頭旁的燈號是否亮起綠燈，然後再開啟麥克風則會出現橘燈。進到控制中心裡，你可以看到哪些APP有在使用麥克風紀錄。若你發現有些APP不應該使用相機或麥克風，但卻開啟紀錄，但可能需要擔心是否在窺探你的隱私，可以再設定裡更改權限，關閉他的麥克風與攝影機，或刪掉不必要的APP。

另一個常見的問題是「重影觸摸」（Ghost touches），是指iPhone在你沒有做任何事情下，按下螢幕某些部分，這都是軟體不正常的問題，且可能跟螢幕或碰到水有關。若你發現手機有重影問題，建議盡快將手機帶到Apple Store檢查。

最後一個手機最重要也最害怕的就是進水與否，只要手機不小心碰到水就可能發生多數我們想不到的損壞，而一支手機又常常有許多小孔，例如充電孔、SIM卡孔、耳機孔等等，只要不小心進水，就必須花費昂貴代價修理。那要怎麼自己先檢查iPhone是不是進水呢？

很簡單，在近期的iPhone側邊的SIM卡槽中，都裝有液體接觸指示器 (LCI)，只要手機有碰到水，那這個顯示器就會變成紅色。而因為卡槽很小，所以顯示條也很小，若要自己檢查的話，可以拿放大鏡或燈光照，才能看得比較清楚。

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