小米在國際市場推出中階手機Xiaomi 12 Lite

小米在7月4日即將揭曉換上Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器的小米12S系列之前，選擇在東歐亞塞拜然共和國揭曉定位中階機種的Xiaomi 12 Lite。

與先前在中國市場推出的小米12X不同，Xiaomi 12 Lite採用Snapdragon 778G處理器，搭配6.55吋Full HD+解析度AMOLED螢幕，支援120Hz畫面更新率，配置8GB記憶體與128GB儲存容量，電池則採用4300mAh容量設計，支援67W有線快充。

相機方面，則分別採用3200萬像素視訊鏡頭，搭配1億800萬畫素廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭構成的主相機模組。

而機身方面，則是採用塑膠材質設計的直角平框設計，搭配平面設計的螢幕，並且搭載螢幕下指紋辨識功能，作業系統則採用基於Android 12、MIUI 13介面設計。

目前Xiaomi 12 Lite已經在亞塞拜然共和國開放預購，將以999馬納特價格 (約新台幣18000元)銷售，目前暫時還無法確定是否會在台灣市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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