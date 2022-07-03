快訊

幫Switch投保！日本任天堂推保險比珍奶便宜 台粉點出驚人關鍵1事

分科衝刺公民科／強尼戴普家暴官司可能入題 把握黃金時間練手寫題

三星推出對應企業使用需求的三防強固手機Galaxy XCover6 Pro

聯合新聞網／ 楊又肇

三星近期宣布，針對企業使用需求推出具備三防設計的強固手機Galaxy XCover6 Pro，並且加入5G連網能力，同時也加入連接速度更快的Wi-Fi 6E規格。

本身主要還是定位可在各類極端環境下使用的訴求，因此Galaxy XCover6 Pro符合美國MIL-STD-810H軍規認證，支援IP68等級防水防塵，同時也能抵禦一定高度垂直掉落衝擊力道，甚至也能在配戴手套，或是在雨水等潮濕環境下使用。

此外，Galaxy XCover6 Pro也搭載POGO充電規格設計，透過接點連接即可快速充電。

規格方面，Galaxy XCover6 Pro採用6.6吋、Full HD+解析度設計，並且支援120Hz畫面更新率LCD螢幕，並且以康寧Gorilla Victus強化玻璃保護，處理器則採Qualcomm Snapdragon 778G，搭配6GB記憶體與128GB儲存容量，本身也能透過micro SD記憶卡擴充，電池則採可拆卸設計，對應4050mAh電量規格。

而相機方面，則分別搭載1300萬畫素視訊鏡頭，搭配5000萬畫素廣角鏡頭，以及800萬畫素超廣角鏡頭。

作業系統則採用Android 12與OneUI操作介面，本身也支援Samsung Knox加密防護，並且具備兩組可自訂功能的按鍵，例如可快速啟動條碼掃描器，或是對講機功能，同樣內建DeX桌面操作模式，方便使用者連接螢幕、滑鼠及鍵盤進行桌機般操作。

Galaxy XCover6 Pro將在今年7月於歐洲、亞洲與中東市場銷售，之後也會在更多市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

中東

延伸閱讀

三星合作星巴克推潮物 咖啡杯耳機保護殼超逼真…但有殘酷1事

三星推Galaxy M13大電池+大螢幕 只有在這些地方買得到

三星在越南推Galaxy S22 Ultra限量套裝組 折扣達500美元

今年不推Galaxy S22 FE？傳三星將停更FE系列

相關新聞

小米在國際市場推出中階手機Xiaomi 12 Lite

小米在7月4日即將揭曉換上Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器的小米12S系列之前，選擇在東歐亞塞拜然共和國揭曉定位中階機種的Xiaomi 12 Lite。

向iPhone宣戰？Google秀「10大跳槽Android理由」搶客啦

iPhone是全球市佔率最高的機種，但Google指出過去一年來，全世界有超過10億部新的Android手機被啟用，於是Google官方直接秀出「轉移到Android系統的10大理由」，主動向iPho

果粉現在先忍住！蘋果秋季將端3款新iPad 平價版升級CP值更高

迫不及待要買蘋果iPad了嗎，現在可以先緩緩！外媒爆今年9月的蘋果秋季發表會，除了iPhone 14系列登場外，還可能會出3款全新iPad產品，其中包含第9代iPad也有更新版。

三星推出對應企業使用需求的三防強固手機Galaxy XCover6 Pro

三星近期宣布，針對企業使用需求推出具備三防設計的強固手機Galaxy XCover6 Pro，並且加入5G連網能力，同時也加入連接速度更快的Wi-Fi 6E規格。

Razer更新Ornata V3機械式鍵盤 同步推出採薄膜鍵軸的Ornata V3 X

Razer宣布推出新款Ornata V3 (雨林狼蛛)系列鍵盤，其中區分機械式鍵軸設計的Ornata V3，以及採薄膜鍵軸的Ornata V3 X。

AYANEO宣布推出NEXT 2系列Windows掌機 搭載Intel第12代Core系列處理器、Arc Alchemist獨顯

先前推出多款Windows掌機的中國深圳廠商AYANEO (亞諾)，稍早再次宣布將推出新款NEXT 2系列機種，分別換上Intel第12代Core系列處理器，並且搭配Arc Alchemist獨立顯示卡，同時也提供搭載AMD Ryzen 6000系列處理器，搭配Radeon 6000獨立顯示卡設計規格。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。