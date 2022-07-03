三星推出對應企業使用需求的三防強固手機Galaxy XCover6 Pro

三星近期宣布，針對企業使用需求推出具備三防設計的強固手機Galaxy XCover6 Pro，並且加入5G連網能力，同時也加入連接速度更快的Wi-Fi 6E規格。

本身主要還是定位可在各類極端環境下使用的訴求，因此Galaxy XCover6 Pro符合美國MIL-STD-810H軍規認證，支援IP68等級防水防塵，同時也能抵禦一定高度垂直掉落衝擊力道，甚至也能在配戴手套，或是在雨水等潮濕環境下使用。

此外，Galaxy XCover6 Pro也搭載POGO充電規格設計，透過接點連接即可快速充電。

規格方面，Galaxy XCover6 Pro採用6.6吋、Full HD+解析度設計，並且支援120Hz畫面更新率LCD螢幕，並且以康寧Gorilla Victus強化玻璃保護，處理器則採Qualcomm Snapdragon 778G，搭配6GB記憶體與128GB儲存容量，本身也能透過micro SD記憶卡擴充，電池則採可拆卸設計，對應4050mAh電量規格。

而相機方面，則分別搭載1300萬畫素視訊鏡頭，搭配5000萬畫素廣角鏡頭，以及800萬畫素超廣角鏡頭。

作業系統則採用Android 12與OneUI操作介面，本身也支援Samsung Knox加密防護，並且具備兩組可自訂功能的按鍵，例如可快速啟動條碼掃描器，或是對講機功能，同樣內建DeX桌面操作模式，方便使用者連接螢幕、滑鼠及鍵盤進行桌機般操作。

Galaxy XCover6 Pro將在今年7月於歐洲、亞洲與中東市場銷售，之後也會在更多市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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