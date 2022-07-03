Razer更新Ornata V3機械式鍵盤 同步推出採薄膜鍵軸的Ornata V3 X

Razer宣布推出新款Ornata V3 (雨林狼蛛)系列鍵盤，其中區分機械式鍵軸設計的Ornata V3，以及採薄膜鍵軸的Ornata V3 X。

新款Ornata V3延續先前全尺寸鍵盤配置，以及下緣扶手設計，矮軸鍵帽則採ABS材質與UV塗層，並且增加抗括耐用性，本身也支援Chroma RGB背光，具備10組可自定義燈區。

而Ornata V3 X也同樣採全尺寸鍵盤配置，並且採ABS材質、UV塗層的ABS材質鍵帽，本身也支援防潑濺設計，支援Chroma RGB背光，下緣扶手則採可拆卸設計。

建議售價方面，新款Ornata V3將以新台幣2190元價格銷售，Ornata V3 X建議售價則是新台幣1490元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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