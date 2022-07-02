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小米12S Ultra將搭載全新澎湃G1自製電池管理晶片 延長手機使用時間

聯合新聞網／ 楊又肇

接連公布小米12S系列與徠卡、Sony合作消息小米稍早更宣布打造自行研發的澎湃G1電池管理晶片，將讓小米12S能有更長電池續航表現。

在此之前，小米已經推出澎湃P1、澎湃C1自製晶片，分別對應充電與影像運算需求，此次宣布推出的澎湃G1，則適用於電池管理需求，預計讓小米12S能有更好的電池續航表現。

而從目前透露消息顯示，澎湃G1顯然僅會用於小米12S Ultra，藉此實現更好的電池電力管理，並且提供更長手機使用時間。

其中，澎湃G1可對應監控電池在手機掉落、衝擊時所產生細微變化，同時也能透過溫度變化，分析電池在充電、快速放電等情況下的使用數據，藉此透過演算法確保電池運作正常，並且延長電池使用壽命。

小米強調能藉由澎湃G1可以實現在每分鐘監測電池使用狀況，藉此讓更高分析結果更為精準，藉此動態調整電池放電模式，讓整體使用時間可延長3-5%。

另外，搭配先前推出的澎湃P1，小米更強調將使小米12S有更高電池管理表現，進而實現更快充電與更長續航使用體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

小米

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