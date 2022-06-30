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小米12S Ultra導入Sony 1吋感光元件 拍攝成像表現更優質

聯合新聞網／ 楊又肇

日前確定將在7月4日揭曉搭載與徠卡合作影像技術的小米12S系列旗艦手機之後，小米稍早再次宣布將在此款旗艦手機採用與Sony共同合作的1吋感光元件IMX989，並且標榜將以完整的1吋感光面積對應更好畫質表現。

在此之前，包含夏普與徠卡合作的AQUOS R6、AQUOS R7，以及Sony Mobile推出的Xperia PRO-I均標榜搭載1吋感光元件，但都因為手機厚度設計限制，使得1吋感光元件實際使用面積相對受限，因此並非完整感光面積形成影像，或是因為對焦效率不佳，影響整個拍攝使用體驗。

而小米標榜接下來即將推出的小米12S系列，將會使用完整的1吋感光元件面積，其中或許將會在鏡頭片群設計下工夫，讓影像成像表現更好。

另外，小米也確認將與徠卡合作SUMMICRON鏡頭技術，將在全鏡片採用雙面超低反射鍍膜、每組鏡片邊緣塗墨處理，並且採用全新環烯烴材質，同時讓反射率降低至0.2%，透光率達93%，進而降低炫光、紫邊情況。

在先前說明中，小米預計推出新機將包含標準款小米12S、升級版小米12S Pro，以及鎖定極致使用需求的小米12S Ultra。在與徠卡合作設計，則會應用在小米12S Ultra，其中包含採用徠卡影像演算法、濾鏡，以及源自徠卡的自然色彩與黑白濾鏡效果設計。

至於徠卡除了將相機技術帶到小米手機，包含在光學設計與外型設計都與小米深入合作，同時也會讓小米新款手機拍攝影像更具徠卡風味。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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