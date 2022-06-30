金士頓推出IronKey系列外接式加密SSD與USB隨身碟 雙傳輸介面、還能自訂密碼

金士頓宣布推出旗下加密系列兩款最新產品IronKey Vault Privacy 80外接式加密SSD，以及IronKey Vault Privacy 50加密USB隨身碟，另外也推出新款DataTraveler隨身碟系列，分別包含具備Type-A與Type-C雙傳輸介面的DataTraveler microDuo 3C USB隨身碟、具備輕巧質感的DataTraveler Micro USB隨身碟。

IronKey Vault Privacy 80是金士頓旗下第一款外接式加密SSD，本身搭載彩色觸控式螢幕，無須作業系統即可獨立操作，並且具備硬體加密功能，藉此達成資料防護目的，加密功能更獲FIPS 197認證，同時採用XTS-AES 256位元硬體加密技術，更可透過數位簽章韌體，有效抵禦暴力破解與BadUSB等威脅。

除了友善使用介面及硬體加密機制，VP80ES更擁有多種資料防護功能，包含多重密碼 (管理員/使用者)選項、可制定的密碼規則等，另外也提供逾時自動鎖定功能，以及可在關鍵時刻徹底清除資料、防止重要檔案外洩的安全抹除功能。

當使用者忘記密碼時，管理員可使用自己的一組密碼來還原資料或存取檔案。若使用者與管理員的密碼連續輸入錯誤多達15次，VP80ES將啟動防止暴力破解機制、將硬碟上的資料加密抹除，杜絕竊取資料等惡意行為。

VP80ES外接式加密SSD將隨附一組潛水布保護袋及兩條USB 3.2 Gen 1傳輸線，分別可用於Type-C與Type-A裝置。

新款IronKey Vault Privacy 50加密USB隨身碟，同樣運用經FIPS 197認證的XTS-AES 256位元加密技術保護資料，支援管理員、使用者、一次性恢復密碼共三種密碼模式，以及複雜密碼/字串密碼，本身也具備防止暴力破解機制。

在使用者與一次性恢復密碼模式中，若連續輸入10次錯誤密碼時將自動鎖定，而在管理員模式中，若連續輸入10次錯誤密碼則將加密抹除硬碟上的資料，或是透過使用者與管理員端啟動唯讀模式，運用寫入保護設定來抵擋惡意程式攻擊。

至於此次同步更新的DataTraveler microDuo 3C雙介面隨身碟，分別提供Type-C和Type-A雙介面，並且對應USB 3.2 Gen 1等級傳輸效能，讀取速度可達每秒200MB。而新款DataTraveler Micro USB隨身碟，則採用輕巧外型設計，提供每秒200MB讀取速度，以及最高256GB儲存容量，本身更以金屬材質打造。

IronKey Vault Privacy 80外接式加密SSD分別提供480GB、960GB、1920GB三種容量選項，同時提供三年產品保固。IronKey Vault Privacy 50加密USB隨身碟則提供8GB-256GB等容量選項，以及具備五年產品保固，而DataTraveler microDuo 3C與DataTraveler Micro兩款USB隨身碟均提供五年產品保固。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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