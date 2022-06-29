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玩PS5更爽快！Sony滿足視聽覺饗宴 推Inzone外接螢幕、耳機

聯合新聞網／ 楊又肇

Sony宣布針對PC遊戲市場使用需求，推出全新Inzone品牌外接螢幕與耳機產品，分別對應旗下PlayStation 5與PC機種遊玩遊戲時的使用需求。

而此次推出產品是由Sony電子打造，而非以PlayStation品牌製作，代表Sony電子將在既有耳機產品增加對應遊戲使用需求機種，同時也將以旗下電視技術製作專門對應遊戲使用的外接螢幕產品。

此次針對遊戲打造的外接螢幕，分別包含最高階的Inzone M9，以及鎖定多數使用需求的Inzone M3，而外型設計除了對應遊戲風格，更可調整螢幕俯仰角。

其中，Inzone M9採27吋、4K解析度設計，並且採IPS顯示面板，支援144Hz畫面更新率與動態調光，顯示延遲時間僅為1毫秒，本身則符合VESA DisplayHDR 600認證，支援95% DCI-P3廣色域顯示表現，甚至相容NVIDIA G-Sync抗畫面撕裂顯示技術、對應可變顯示速率 (VRR)，以及提供HDMI 2.1連接埠，連接PlayStation 5時更可支援完整HDR顯示效果。

Inzone M3則同樣支援NVIDIA G-Sync抗畫面撕裂顯示技術、對應可變顯示速率 (VRR)，並且對應PlayStation 5使用，本身解析度則降為Full HD規格，但是對應240Hz畫面更新率，以及1毫秒的灰階顯示反應時間，本身則符合VESA DisplayHDR 400認證。

至於此次推出的Inzone系列耳機，分別包含高階的Inzone H9、對應多數使用需求的Inzone H7，以及定位入門規格的Inzone H3。

Inzone H9搭載主動降噪功能，支援透過藍牙或2.4GHz頻段的無線連接使用模式，本身也支援Spatial Audio全景聲輸出，並且配置軟質耳罩，讓使用者能長時間配戴使用，外觀上也採用類似PlayStation 5的設計語言，最長使用時間則可對應32小時。

對應多數使用需求的Inzone H7，相比Inzone H9的最長使用時間將可延長至40小時，但少了Inzone H9搭載的主動降噪功能設計，同時配戴體驗也有些差異。定位入門款的Inzone H3則是採用更精簡設計，同時連接方式也改為3.5mm有線，或是透過USB有線連接方式使用，聲音技術則支援Tempest 3D AudioTech。

建議售價方面，Inzone M9將以899美元價格銷售，預計在今年夏季正式推出，Inzone M3則預計在今年冬季推出，建議售價是529美元。另外，Inzone H9建議售價為299美元，Inzone H7建議售價為229美元，至於Inzone H3建議售價則是99美元，三款耳機都會在今年夏季上市。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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