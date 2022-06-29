玩PS5更爽快！Sony滿足視聽覺饗宴 推Inzone外接螢幕、耳機
Sony宣布針對PC遊戲市場使用需求，推出全新Inzone品牌外接螢幕與耳機產品，分別對應旗下PlayStation 5與PC機種遊玩遊戲時的使用需求。
而此次推出產品是由Sony電子打造，而非以PlayStation品牌製作，代表Sony電子將在既有耳機產品增加對應遊戲使用需求機種，同時也將以旗下電視技術製作專門對應遊戲使用的外接螢幕產品。
此次針對遊戲打造的外接螢幕，分別包含最高階的Inzone M9，以及鎖定多數使用需求的Inzone M3，而外型設計除了對應遊戲風格，更可調整螢幕俯仰角。
其中，Inzone M9採27吋、4K解析度設計，並且採IPS顯示面板，支援144Hz畫面更新率與動態調光，顯示延遲時間僅為1毫秒，本身則符合VESA DisplayHDR 600認證，支援95% DCI-P3廣色域顯示表現，甚至相容NVIDIA G-Sync抗畫面撕裂顯示技術、對應可變顯示速率 (VRR)，以及提供HDMI 2.1連接埠，連接PlayStation 5時更可支援完整HDR顯示效果。
Inzone M3則同樣支援NVIDIA G-Sync抗畫面撕裂顯示技術、對應可變顯示速率 (VRR)，並且對應PlayStation 5使用，本身解析度則降為Full HD規格，但是對應240Hz畫面更新率，以及1毫秒的灰階顯示反應時間，本身則符合VESA DisplayHDR 400認證。
至於此次推出的Inzone系列耳機，分別包含高階的Inzone H9、對應多數使用需求的Inzone H7，以及定位入門規格的Inzone H3。
Inzone H9搭載主動降噪功能，支援透過藍牙或2.4GHz頻段的無線連接使用模式，本身也支援Spatial Audio全景聲輸出，並且配置軟質耳罩，讓使用者能長時間配戴使用，外觀上也採用類似PlayStation 5的設計語言，最長使用時間則可對應32小時。
對應多數使用需求的Inzone H7，相比Inzone H9的最長使用時間將可延長至40小時，但少了Inzone H9搭載的主動降噪功能設計，同時配戴體驗也有些差異。定位入門款的Inzone H3則是採用更精簡設計，同時連接方式也改為3.5mm有線，或是透過USB有線連接方式使用，聲音技術則支援Tempest 3D AudioTech。
建議售價方面，Inzone M9將以899美元價格銷售，預計在今年夏季正式推出，Inzone M3則預計在今年冬季推出，建議售價是529美元。另外，Inzone H9建議售價為299美元，Inzone H7建議售價為229美元，至於Inzone H3建議售價則是99美元，三款耳機都會在今年夏季上市。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 【快報】HTC Desire 22 pro怎麼玩元宇宙一次看 網友受驚規格：你認真出這支？
▪ 「日本iPhone沒快門聲」是真的！他靠這幾招OK、還能省8千買廉航機票
▪ 我就問「亞馬遜森林」怎麼搜出這種圖片？
▪ 【快來玩】免費《糖豆人》來啦！教你5步申請跨平台帳號一起玩 這Country有點尷尬
▪ 《糖豆人》PS5、Switch畫質比拚 這平台「變GIF動畫」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言