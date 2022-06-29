iPhone 14兩支大尺寸怎命名？平價款不用「Max」而用這名字

先前已經有消息指稱，蘋果今年將取消推出mini款iPhone設計，取而代之的是標準款iPhone 14、iPhone 14 Max，以及iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max，但從韓國相關消息指稱，強化版的iPhone 14 Max實際上將冠上「Plus」稱號。

而如果相關說法屬實，意味蘋果將恢復使用自iPhone 8系列機種之後就不再出現的「Plus」命名方式。

至於相關說法更指出採用「Plus」命名方式，主要是希望避免原本傳聞的iPhone 14 Max名稱產生產品定位混淆，因此實際名稱會以iPhone 14、iPhone 14 Plus，以及iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max作為區隔。

在先前傳聞中，iPhone 14將維持現有6.1吋螢幕設計，而iPhone 14 Plus螢幕則會採用6.7吋設計，兩者均維持雙鏡頭配置的主相機模組，而iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max則會維持相同螢幕規格差異，但主相機模組將會搭載三鏡頭配置，並且具備LiDAR雷射測距模組。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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