Insta360 ONE RS新增1吋感光元件的6K全景相機鏡頭、全景套裝組

在今年3月下旬推出升級款Insta360 ONE RS之後,Insta360接續推出與徠卡共同合作打造、採用1吋感光元件設計的6K全景相機鏡頭,同時也推出全景套裝組。

此次推出的全景套裝組,則是以6K全景相機鏡頭、Insta360 ONE RS/R豎拍電池,加上與Insta360 ONE RS/R相同的主機,另外搭配專屬保護邊框組成,本身則對應IPX3等級防水。而配合Insta360 ONE RS/R模組化設計,使用者亦可單獨購買6K全景相機鏡頭,以及相應配件,即可組成全景套裝組。

由於採用前後1吋感光元件,新款6K全景相機鏡頭不僅能紀錄6K解析度影片,更可紀錄2100萬畫素靜態照片,同時藉由徠卡技術合作對應更高畫質影像拍攝表現。

藉由360度無死角拍攝特性,與徠卡合作的6K全景相機鏡頭一樣可以單次紀錄周遭環景影像,之後再依照需求取景,並且能透過Insta360 Studio剪輯軟體輸出全景畫面,或是輸出一般平面影像,另外也能進行滑動變焦,或是以第三人稱視角拍攝。

而搭配Flowstate防震技術與水平校正即可在一般手持情況下拍攝平穩畫面,並且同樣可配合演算法將前後鏡頭拍攝影像縫合成自然全景,同時可避免自拍棒在畫面中出現。

另外,透過新增加的Pureshot純淨HDR照相模式,亦可藉由人工智慧控制曝光,並且提高動態範圍表現,藉此讓使用者能更容易拍攝高畫質影像內容。

至於透過全景相機鏡頭拍攝影像,同樣可以透過Insta360 app内的創意工作室,快速套用各類特效模版,進而創作影分身、滑動變焦或星空延時等特殊效果影片。甚至可以透過Insta360 Studio或是Adobe Premiere Pro進行後續剪輯。

Insta360 ONE RS 1英吋感光元件全景套裝組將從即日起透過Insta360官方商城,或是全球各地區經銷商開賣,建議售價為799.99美元,新台幣售價則是28900元。針對既有Insta360 ONE RS/R使用者,亦可透過價格為649.99美元 (新台幣售價為21099元),包含1吋感光元件全景相機鏡頭、豎拍電池與專用保護邊框的升級包套裝組 (並未包含主機)進行升級。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦