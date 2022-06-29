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Insta360 ONE RS新增1吋感光元件的6K全景相機鏡頭、全景套裝組

聯合新聞網／ 楊又肇

在今年3月下旬推出升級款Insta360 ONE RS之後，Insta360接續推出與徠卡共同合作打造、採用1吋感光元件設計的6K全景相機鏡頭，同時也推出全景套裝組。

此次推出的全景套裝組，則是以6K全景相機鏡頭、Insta360 ONE RS/R豎拍電池，加上與Insta360 ONE RS/R相同的主機，另外搭配專屬保護邊框組成，本身則對應IPX3等級防水。而配合Insta360 ONE RS/R模組化設計，使用者亦可單獨購買6K全景相機鏡頭，以及相應配件，即可組成全景套裝組。

由於採用前後1吋感光元件，新款6K全景相機鏡頭不僅能紀錄6K解析度影片，更可紀錄2100萬畫素靜態照片，同時藉由徠卡技術合作對應更高畫質影像拍攝表現。

藉由360度無死角拍攝特性，與徠卡合作的6K全景相機鏡頭一樣可以單次紀錄周遭環景影像，之後再依照需求取景，並且能透過Insta360 Studio剪輯軟體輸出全景畫面，或是輸出一般平面影像，另外也能進行滑動變焦，或是以第三人稱視角拍攝。

而搭配Flowstate防震技術與水平校正即可在一般手持情況下拍攝平穩畫面，並且同樣可配合演算法將前後鏡頭拍攝影像縫合成自然全景，同時可避免自拍棒在畫面中出現。

另外，透過新增加的Pureshot純淨HDR照相模式，亦可藉由人工智慧控制曝光，並且提高動態範圍表現，藉此讓使用者能更容易拍攝高畫質影像內容。

至於透過全景相機鏡頭拍攝影像，同樣可以透過Insta360 app内的創意工作室，快速套用各類特效模版，進而創作影分身、滑動變焦或星空延時等特殊效果影片。甚至可以透過Insta360 Studio或是Adobe Premiere Pro進行後續剪輯。

Insta360 ONE RS 1英吋感光元件全景套裝組將從即日起透過Insta360官方商城，或是全球各地區經銷商開賣，建議售價為799.99美元，新台幣售價則是28900元。針對既有Insta360 ONE RS/R使用者，亦可透過價格為649.99美元 (新台幣售價為21099元)，包含1吋感光元件全景相機鏡頭、豎拍電池與專用保護邊框的升級包套裝組 (並未包含主機)進行升級。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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