夠Pro嗎？新機號稱打開元宇宙「入口」 HTC下一步想怎麼做？

宣布推出第一款對應VIVERSE元宇宙平台的手機Desire 22 pro之後，HTC亞太區總經理黃昭穎在後續說明中，強調希望藉由目前定位中階的手機作為眾人進入元宇宙的「入口」，同時也說明將讓更多第三方品牌手機也能使用VIVERSE平台服務，藉此推動規模更大的元宇宙應用發展。

依照黃昭穎說明，由於目前的旗艦手機售價動輒超過新台幣3萬元價位，同時運算效能普遍上也都過剩，因此希望藉由價格上能使更多人接受的中階手機，作為進入元宇宙的「入口」裝置，並且透過VIVERSE平台建構更豐富的元宇宙應用生態。

同時，黃昭穎更強調以當前定位中階的手機產品，其實都已經能應付市場絕大多數的應用服務，因此這次推出的Desire 22 pro將能藉由大尺寸螢幕、IP67防水規格、支援5G連網，以及更時尚外型吸引消費市場，並且成為進入元宇宙服務體驗的媒介。

而針對日後是否仍計畫推出旗艦手機產品，黃昭穎表示目前內部仍在評估，主因是目前手機市場已經相當完善，但在元宇宙應用發展仍處於起步階段，因此目前重心將會聚焦在建構規模更大的元宇宙市場生態，甚至可能會安排在明年才會推出另一款手機產品，今年僅會以此次推出的Desire 22 pro銷售為主。

至於在虛擬視覺頭戴裝置部分，黃昭穎透露目前確實會持續推出新款裝置，但是否會在今年內推出，暫時還無法確定，比較可能會安排在明年第一季或第二季推出。

另外，針對此次說明日後將向第三方品牌手機開放使用VIVERSE平台服務，黃昭穎說明目前已經著手進行相關規劃，同時也強調VIVERSE平台本身就是定位在跨平台、跨裝置使用，因此更希望能透過更多品牌手機吸引更多人加入使用此元宇宙平台服務，並未限定僅能使用HTC品牌手機連接。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦