快訊

戰爭當頭違反宵禁令跑夜店 基輔警察送219名男子去當兵

女兒也稱離譜...挑百歲失智老婦當國民法官 法院抽選過程遭質疑

夠Pro嗎？新機號稱打開元宇宙「入口」 HTC下一步想怎麼做？

聯合新聞網／ 楊又肇

宣布推出第一款對應VIVERSE元宇宙平台的手機Desire 22 pro之後，HTC亞太區總經理黃昭穎在後續說明中，強調希望藉由目前定位中階的手機作為眾人進入元宇宙的「入口」，同時也說明將讓更多第三方品牌手機也能使用VIVERSE平台服務，藉此推動規模更大的元宇宙應用發展。

依照黃昭穎說明，由於目前的旗艦手機售價動輒超過新台幣3萬元價位，同時運算效能普遍上也都過剩，因此希望藉由價格上能使更多人接受的中階手機，作為進入元宇宙的「入口」裝置，並且透過VIVERSE平台建構更豐富的元宇宙應用生態。

同時，黃昭穎更強調以當前定位中階的手機產品，其實都已經能應付市場絕大多數的應用服務，因此這次推出的Desire 22 pro將能藉由大尺寸螢幕、IP67防水規格、支援5G連網，以及更時尚外型吸引消費市場，並且成為進入元宇宙服務體驗的媒介。

而針對日後是否仍計畫推出旗艦手機產品，黃昭穎表示目前內部仍在評估，主因是目前手機市場已經相當完善，但在元宇宙應用發展仍處於起步階段，因此目前重心將會聚焦在建構規模更大的元宇宙市場生態，甚至可能會安排在明年才會推出另一款手機產品，今年僅會以此次推出的Desire 22 pro銷售為主。

至於在虛擬視覺頭戴裝置部分，黃昭穎透露目前確實會持續推出新款裝置，但是否會在今年內推出，暫時還無法確定，比較可能會安排在明年第一季或第二季推出。

另外，針對此次說明日後將向第三方品牌手機開放使用VIVERSE平台服務，黃昭穎說明目前已經著手進行相關規劃，同時也強調VIVERSE平台本身就是定位在跨平台、跨裝置使用，因此更希望能透過更多品牌手機吸引更多人加入使用此元宇宙平台服務，並未限定僅能使用HTC品牌手機連接。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 元宇宙 HTC

延伸閱讀

HTC Desire 22 pro怎麼玩元宇宙一次看 網友受驚規格：你認真出這支？

海大攜手XRSPACE成立元宇宙大學虛擬互動 基隆首建風機

全球首發野球慈善NFT 馮勝賢攜手幣託科技，回饋基層棒球，幫助偏鄉培育

HTC今出元宇宙手機被曝是中階款 網友期待：會是驚喜還是驚嚇

相關新聞

HTC Desire 22 pro怎麼玩元宇宙一次看 網友受驚規格：你認真出這支？

等了許久，宏達電HTC於今（28）日下午推出全新「元宇宙」手機，名稱也是先前網路傳聞「Desire 22 pro」，該手機整合自家VIVERSE元宇宙生態，要成為最容易進入元宇宙的行動載具，定價1萬1990元，相當親民。不過網友對於新機外觀似乎不太滿意，表示「發布前搞得這麼盛大，結果出這支？」

夠Pro嗎？新機號稱打開元宇宙「入口」 HTC下一步想怎麼做？

宣布推出第一款對應VIVERSE元宇宙平台的手機Desire 22 pro之後，HTC亞太區總經理黃昭穎在後續說明中，強調希望藉由目前定位中階的手機作為眾人進入元宇宙的「入口」，同時也說明將讓更多第三方品牌手機也能使用VIVERSE平台服務，藉此推動規模更大的元宇宙應用發展。

iPhone螢幕GG怎麼備份到新手機？他用了「這神技」你一定沒想到

使用智慧型手機最痛苦的就是螢幕壞了無法操作，若沒有拿去店家維修，等於變成1支「玩具手機」。一名網友煩惱自己的舊手機iPhone X螢幕「黑掉」，但想將裡頭的資料備分到新手機該怎麼辦？網友認真提了這2方法，其中1個方法還真的可能不會馬上想到。

HTC元宇宙手機終於現身 真的是Desire 22 pro、親民價曝光

宏達電元宇宙手機Desire 22 Pro今天現身，宏達電亞太區總經理黃昭穎親自公布單機售價為11990元，搭配電信資費...

iOS16後…家庭中樞設備掰了iPad 只能用這些蘋果產品使用

美國 Apple 公司日前證實，在今年秋天推出 iOS 16、iPadOS 16、macOS Ventura 和 HomePod 16 軟體之後，iPad 將不再能夠作為家庭中樞使用，從遠端控制 HomeKit 配件。

只要親民價格走進VIVERSE元宇宙 HTC推新機Desire 22 pro

HTC今日（28）宣布， 因應目前擴大元宇宙發展策略，推出第一款整合元宇宙平台VIVERSE的智慧型手機Desire 22 pro，並且將與金控、電信等業者攜手合作，共同創造元宇宙商務、經濟、娛樂、藝術文化、購物生活等應用場景。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。