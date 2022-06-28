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iOS16後…家庭中樞設備掰了iPad 只能用這些蘋果產品使用

聯合新聞網／ iPhone News 愛瘋了
（圖／iPhone News 愛瘋了提供）
（圖／iPhone News 愛瘋了提供）

美國 Apple 公司日前證實，在今年秋天推出 iOS 16、iPadOS 16、macOS Ventura 和 HomePod 16 軟體之後，iPad 將不再能夠作為家庭中樞使用，從遠端控制 HomeKit 配件。

iOS 16 iPad無法當Home Hub

蘋果表示，iPad 將不再被支援為家庭中樞。更新到 iOS 16 後，這一訊息將顯示在家庭應用中。要利用接收配件通知和允許其他人控制你的家等功能，需要一個家庭樞紐。在這些家庭也升級到最新的 HomeKit 之前，你將無法查看共享家庭。

隨著蘋果放棄對 iPad 作為家庭中樞的支援，用戶將需要有一個 HomePod、HomePod mini 或 Apple TV，以利用中樞實現的功能，如用 Siri 遠程訪問配件和使用基於位置的自動化功能。

HomePod、HomePod mini 和 Apple TV 會自動設為家庭中樞，讓您在出門時也能控制家中設備，並立即執行自動化操作。您必須在 iOS 裝置或 Apple TV 上以 Apple ID 登入 iCloud，而且該 Apple ID 必須是您在「家庭」App 中用來設定 HomeKit 配件的 Apple ID。

（圖／iPhone News 愛瘋了提供）
（圖／iPhone News 愛瘋了提供）

HomePod或Apple TV設為家庭中樞

蘋果網站上寫到：「蘋果的 iOS 16 預覽網頁顯示，iPad 將不能作為家庭中樞使用，但直到現在才得到證實，因為在第一個 iPadOS 16 測試版中，仍然可以將 iPad 設置為家庭中樞。只有 Apple TV 和 HomePod 被支援作為家庭中樞。」

在 iOS 16 的第二個測試版中發現的代碼中的措辭表明，蘋果正在從 iPad 上刪除家庭中樞功能。蘋果公司沒有解釋為什麼 iPad 將不再作為家庭中樞，但這可能與蘋果即將推出的跨平台 Matter 智慧家居標準實施有關。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 Siri

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