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HTC今出元宇宙手機被曝是中階款 網友期待：會是驚喜還是驚嚇

聯合新聞網／ 綜合報導
HTC今（28）日將出元宇宙手機，標榜「最容易進入元宇宙的行動載具」。（翻攝自HTC Taiwan官方粉絲團）
HTC今（28）日將出元宇宙手機，標榜「最容易進入元宇宙的行動載具」。（翻攝自HTC Taiwan官方粉絲團）

宏達電HTC今（28）日將出全新「元宇宙」手機，表示會整合自家VIVERSE元宇宙生態，要成為最容易進入元宇宙的行動載具。不過至早上8點半截稿為止，HTC Taiwan臉書粉絲團都未有任何新手機消息，讓不少粉絲著急，表示「不知道明天（指今天28日）會是驚喜還是驚嚇，蠻期待的。」

據《SOGI手機王》報導，HTC將出的手機傳出是2021年1月推出的「Desire 21 Pro 5G」的後繼機，而該款也是HTC最後一款手機，新機可能會取名「HTC Desire 22 Pro」，為非旗艦級手機，價格走親民路線。

HTC Taiwan臉書粉絲團日前也邀請粉絲分享「我的HTC故事」，其中有不少網友看到媒體曝光疑似新機消息，表示「新聞說Desire 22 pro，真的假的？拜託出一台旗艦機，可以買的旗艦機吧！」、「官方你們真的有在聽大家的聲音嗎」、「如果是中階機的話，究竟誰會Help This Company。」

HTC Taiwan官方粉絲團日前邀請粉絲分享先前使用HTC相關產品的心得。（翻攝自HTC Taiwan官方粉絲團）
HTC Taiwan官方粉絲團日前邀請粉絲分享先前使用HTC相關產品的心得。（翻攝自HTC Taiwan官方粉絲團）

也有人仍懷抱希望這次推出旗艦級手機，「不知道明天（指今天28日）會是驚喜還是驚嚇，蠻期待的。」、「還是給最後的期待一下」、「對於宇不宇宙我沒興趣，我只希望明天的手機別令人失望。」另外還有網友驚訝，發行新手機的前夕，竟然「沒規格、沒間諜照先行曝光。」

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