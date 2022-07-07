Amazfit推T-Rex 2軍規級智慧運動手錶 待機時間達24天

去年推出搭載Zepp操作系統的GTR 3、GTS 3系列智慧手錶之後，Amazfit再次宣布於6月28日推出新款T-Rex 2軍規級智慧運動手錶。

T-Rex 2軍規級智慧運動手錶鎖定戶外探索使用需求，提供高準度定位功能、可在低溫下正常運作，本身更搭載軍規等級堅固耐用性，並且具備最佳化路線導航功能。

規格方面，T-Rex 2通過包含美國 MIL-STD-810G標準的15種軍用級測試，以聚合物合金材質打造錶身，可以抵禦70°C高溫和最低-30°C低溫，並且通過240小時濕熱測試及96小時鹽霧酸鹼測試，同時錶身細節與內部結構都經過強化處理。

定位功能則支援雙頻五星定位系統，支援在手錶上同步追蹤行動，並且可透過手錶上的直接返程導航系統，指示返回出發點的最短直線路徑。手錶配置1.39吋、支援Always On Display常時顯示的AMOLED彩色顯示螢幕，錶身則提供星耀黑、叢林綠、午夜黑、大地黃四款配色，同樣內建多款錶盤。

其他部分，則包含搭載血氧濃度量測功能、支援最長可達24天的待機使用時間，以及水下100公尺深度防護，本身也搭載超過150種運動模式紀錄，並且可在Zepp app內針對11種運動自訂訓練模式，或是直接在手錶上建立間歇性訓練模式，配合ExerSense演算法則可自動辨識8種運動類型，或是自動識別數十種重訓類型，同時也能藉由PeakBeats演算法評估最高攝氧量、完全恢復時間、訓練負荷與訓練效果。

而配合在45秒內同時量測血氧濃度、心率、壓力與呼吸頻率四項健康指標，將可透過全方位健康管理功能評估個人健康狀態。

Amazfit T-Rex 2將於6月28日上午10點在台開放銷售，分別提供星耀黑、叢林綠、午夜黑、大地黃四款配色，建議售價為新台幣6995元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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