三星推Galaxy M13大電池+大螢幕 只有在這些地方買得到

早期的手機基本搭載3.5mm耳機孔，可支援有線耳機使用，但如今市面上的機種似乎為了達到「輕薄機身」的目的，紛紛取消3.5mm耳機孔，話題引起網友們熱議，不少人認為根本是「商人的陰謀」，是為了推動高單價

2022-06-28 09:30