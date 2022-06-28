三星推Galaxy M13大電池+大螢幕 只有在這些地方買得到
延續去年推出僅透過線上通路銷售的Galaxy M12、Galaxy M32，三星稍早再次宣布在台推出Galaxy M13，同樣僅透過三星商城，以及包含PChome 24h購物、MOMO購物網、Yahoo購物中心、蝦皮商城、7-ELEVEN i預購、Friday購物、東森購物等指定線上通路銷售的手機產品。
Galaxy M13採用Exynos 850處理器，搭配4GB記憶體與64GB儲存容量，另外採用6.6吋、Full HD+解析度的PLS LCD V極限全螢幕，內建支援15W有線快充設計的5000mAh電池容量。
而相機方面，Galaxy M13分別採800萬畫素、f/2.2光圈設計的視訊鏡頭，搭配5000萬畫素、f/1.8光圈設計的廣角鏡頭，以及對應123度拍攝視角、f/2.2光圈設計的500萬畫素超廣角鏡頭，另外則是配置200萬畫素、f/2.4光圈設計的景深鏡頭。
機身配色方面，Galaxy M13提供蓋世綠、先機藍、藏金橘3款配色，單機建議售價為新台幣4990元，預計從7月1日起透過三星商城等線上通路銷售。而即日起至6月30日止，於指定線上通路預訂，限量送ITFIT 3.5mm線控耳機，7月1日起至7月30日於三星商城購機，則將加贈7-ELEVEN禮券100元。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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