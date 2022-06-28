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蘋果虛擬視覺頭戴裝置明年登場、採用M2處理器 iPhone這一款才會換成USB-C

聯合新聞網／ 楊又肇

在彭博新聞記者Mark Gurman於「Power On」專欄透露消息，說明蘋果今年預計推出的iPhone 14依然會維持使用Lightning連接埠，而預期最快在2023年推出的虛擬視覺頭戴裝置，則會採用M2處理器設計，另外也將更新多款Mac機種。

因應歐盟近期決議將以USB-C作為中小型裝置統一使用充電介面，Mark Gurman透露蘋果確實將有相應改變，只是今年預計推出的iPhone 14依然會維持使用Lightning連接埠，最快要等到明年推出的iPhone 15才會換成USB-C設計。

在此之前，蘋果已經開始將原本使用Lightning連接埠的iPad陸續換成USB-C連接埠，例如最先將iPad Pro換成USB-C，後續也在iPad Air、iPad Mini採用USB-C連接埠設計，而接下來也可能會讓入門款iPad也換上USB-C連接埠，讓使用者能更方便與Mac機種搭配連接使用。

不過，目前許多周邊配件依然是以Ligntning介面形式打造，蘋果屆時可能在過渡時期提供轉接配件，讓使用者能接續使用既有配件。

另一方面，Mark Gurman更透露蘋果接下來準備推出的虛擬視覺頭戴裝置，將會藉由搭載M2處理器推動虛擬視覺影像呈現效果，同時也能讓耗電量更低。而Mark Gurman並未透露更進一步細節消息，但強調蘋果將在明年間更新諸多新品，其中包含全新設計的HomePod產品。

而在Mac機種方面，蘋果接下來預期將會推出搭載M2處理器與M2 Pro處理器規格的Mac mini，在MacBook Pro機種方面也會推出換上M2 Pro或M2 Max處理器規格版本，至於在Mac Pro方面則會採用M2 Ultra，以及新款M2 Extreme處理器。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

歐盟

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