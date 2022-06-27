聽蘋果的話！這幾款iPhone能偵測連接線進水 火速啟動神功能「別再充電」

蘋果指出，在Lightning連接線中檢測到液體，會跳出警告訊息，請手機用戶務必拔掉連接線幾個小時，讓連接線乾燥。

根據《太陽報》報導，我們每天都在手機接收大量訊息，其中有些警告訊息可得要注意，如蘋果的提醒，通常這種特定警訊有兩種，一個是「無法充電」，另一個是「在Lightning連接線中偵測到液體」。

據報導中指出，Lightning連接線接到iPhone後，若偵測到液體，會跳出警告訊息：「Lightning連接線上偵測到液體，請先拔掉連接線，讓它乾燥，而這會需要花幾小時的時間。」在此同時蘋果會啟動一項功能：在iPhone未乾燥之前都無法充電。但使用者如果用到壞掉的連接線或配件，也可能出現這錯誤訊息，蘋果提醒務必更換新的連接線。

蘋果解釋，若使用者用了溼掉Lightning連接線為iPhone充電，Lightning連接線的連接金屬可能會出現腐蝕、永久性損壞或停止運作，進而導致iPhone或其他蘋果配件出現問題。

蘋果表示，在收到偵測到液體的警訊後，可以改用無線充電，但建議先將iPhone弄乾，如將iPhone的Lightning連接器朝下並對著自己的手輕拍，以甩掉多餘的液體，將iPhone放在通風的乾燥區域，切勿用外部熱源或壓縮空氣來將iPhone弄乾。

不過該偵測功能並非所有蘋果手機皆有。蘋果官網表示，若是iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR或比這些型號更新的iPhone，才有機會收到警告訊息；較舊的iPhone型號則沒有內建液體偵測的功能。

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