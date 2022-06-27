VAIO FE系列筆電登場 換上Intel第12代Core處理器、還有指紋辨識功能
VAIO宣布推出換上Intel第12代Core系列處理器的新款VAIO FE系列筆電，而外型上並未作明顯變更，主要是針對處理器規格升級。
而為了確保輕薄使用體驗，此次更新機種並未導入新增加的P28系列效能款規格處理器，而是採用U15系列超低耗電款式，分別提供Core i7-1255U、Core i5-1235U等規格，最高運作時脈分別可達4.7GHz與4.4GHz。
機身則採用輕薄設計，提供黑色、藍色、銀色與玫瑰金四款配色，螢幕則採14.1吋，並且搭載抗炫光設計面板，視訊鏡頭也提供實體遮板設計，藉此確保個人隱私安全，其他則包含搭載雙擴音喇叭、支援THX空間音效，同時也採用高靈敏觸控板，筆電更搭載指紋辨識功能，電池容量最高可對應10小時續航。
建議售價方面，新款VAIO FE系列筆電將以699美元起跳價格銷售，目前還無法確認台灣市場是否將由Nexstgo引進銷售。
在此之前，VAIO也在日本市場推出新款VAIO SX12與VAIO SX14，同樣換上Intel第12代Core系列處理器，並且採用P28系列規格設計，其中更額外搭載5G連網功能，以及額外推出全黑機身設計的VAIO SX12 ALL BLACK EDITION款式。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 「日本iPhone沒快門聲」是真的！他靠這幾招OK、還能省8千買廉航機票
▪ 【周報】我就問「亞馬遜森林」怎麼搜出這種圖片？
▪ 還沒玩《糖豆人》必看！怕被洗掉Steam帳號？綁定Epic Game、登入方式「微難搞」注意2大點
▪ 他誤觸iPhone手電筒按鈕「永久恆亮」 差點惹來血光之災
▪ 【實測】《糖豆人》PS5、Switch畫質比拚 這平台「變GIF動畫」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言