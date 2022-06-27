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VAIO FE系列筆電登場 換上Intel第12代Core處理器、還有指紋辨識功能

聯合新聞網／ 楊又肇

VAIO宣布推出換上Intel第12代Core系列處理器的新款VAIO FE系列筆電，而外型上並未作明顯變更，主要是針對處理器規格升級。

而為了確保輕薄使用體驗，此次更新機種並未導入新增加的P28系列效能款規格處理器，而是採用U15系列超低耗電款式，分別提供Core i7-1255U、Core i5-1235U等規格，最高運作時脈分別可達4.7GHz與4.4GHz。

機身則採用輕薄設計，提供黑色、藍色、銀色與玫瑰金四款配色，螢幕則採14.1吋，並且搭載抗炫光設計面板，視訊鏡頭也提供實體遮板設計，藉此確保個人隱私安全，其他則包含搭載雙擴音喇叭、支援THX空間音效，同時也採用高靈敏觸控板，筆電更搭載指紋辨識功能，電池容量最高可對應10小時續航。

建議售價方面，新款VAIO FE系列筆電將以699美元起跳價格銷售，目前還無法確認台灣市場是否將由Nexstgo引進銷售。

在此之前，VAIO也在日本市場推出新款VAIO SX12與VAIO SX14，同樣換上Intel第12代Core系列處理器，並且採用P28系列規格設計，其中更額外搭載5G連網功能，以及額外推出全黑機身設計的VAIO SX12 ALL BLACK EDITION款式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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