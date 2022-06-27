三星在越南推Galaxy S22 Ultra限量套裝組 折扣達500美元
繼日前於韓國市場推出Galaxy S22《暗黑破壞神：永生不朽》特別版之後，三星稍早也在越南市場推出Galaxy S22 Ultra限量套裝銷售內容，將以為期一週的銷售週期吸引消費者目光。
目前在越南市場推出的Galaxy S22 Ultra限量套裝，將在一週銷售時間內進行推廣，銷售內容包含搭載256GB儲存容量的綠色款Galaxy S22 Ultra，加上一支Galaxy Watch 4智慧手錶，以及Wireless Charger Duo無線充電板。
而建議售價原本加總為4267越南盾 (約1835美元)，但在此限量套裝售價則是以3099越南盾 (約1332美元)銷售，價格約有500美元價差，因此可視為是購買手機，額外加贈智慧手錶、無線充電板的促銷活動。
目前不確定三星是否計畫在其他市場推出類似促銷活動，但在下半年即將推出的手機產品問世前，預期三星也會積極出清既有手機產品。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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