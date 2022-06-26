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他手機用4年電池容量剩26% 網秒喊：太扯了！

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享自己手機用了4年，電池最大容量剩下26%。路透社
一名網友分享自己手機用了4年，電池最大容量剩下26%。路透社

蘋果手機會顯示電池健康度，通常健康度到60%，有些人就會去更換，以防耗電量太快。但日前有位網友分享，自己把電量使用到極限，他的電池最大容量只有26%，他說「剩下26%的概念就是，電量100%的時候，玩遊戲20分鐘就沒電」。

一名網友在「爆廢公社公開版」發文表示，他手機用了4年，手機APP裡面顯示電池的最大容量只剩下26%。他指出「「剩下26%的概念就是，電量100%的時候，玩遊戲20分鐘就沒電」，而他認為這個電量已經功成身退了。

貼文曝光後，馬上引發網友熱議，有人分享「我最猛看過7%，手機永遠都要插著電」、「我之前用到剩8%」、「26%到底是什麼概念？」、「75%我就受不了」、「有神快拜」、「我以為我71%已經很厲害了，沒想到人外有人」、「用4年就變成26%，太扯了吧」、「我第一次看到低於50%的」、「現在我都養成了一年就換電池的習慣」、「你是神人吧」；還有網友分享自己的電池最大容量「我從2016年用到現在，還有72%」、「我用3年還有80%，我也算很常玩遊戲了耶」、「我朋友用了四年86%」、「2年多還有79%」。

一名網友分享自己手機用了4年，電池最大容量剩下26%。圖擷自臉書「爆廢公社公開版」
一名網友分享自己手機用了4年，電池最大容量剩下26%。圖擷自臉書「爆廢公社公開版」

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