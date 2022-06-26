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「日本iPhone沒快門聲」是真的！他靠這幾招OK、還能省8千買廉航機票

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「日本iPhone沒快門聲」是真的！他靠這幾招OK、還能省8千買廉航機票

聯合新聞網／ 綜合報導
雖然日本蘋果直營店取消免稅制度，不過到日本購買iPhone的「含稅價」，仍比台灣官網便宜。圖為iPhone 13系列。（翻攝自蘋果官方YouTube）
雖然日本蘋果直營店取消免稅制度，不過到日本購買iPhone的「含稅價」，仍比台灣官網便宜。圖為iPhone 13系列。（翻攝自蘋果官方YouTube）

日本iPhone比台灣便宜8000元台幣還是不想買嗎？先前《聯合新聞網》曾報導網友在意的原因是因為「拍照快門聲」無法關掉而寧願不買，不過有國外網友實測，日本買的iPhone真的可以消掉快門聲。

雖然蘋果（Apple）日前宣布即起日本蘋果直營店（Apple Store）停止免稅制度，也就是說若台灣人想去日本購買iPhone等蘋果產品，仍需要付消費稅，但日幣狂貶的情況下，以日本蘋果官網所賣的iPhone 13 Pro Max 256GB含稅價為14萬6800日幣（約台幣3萬2263元），對照台灣官網賣的4萬400元，仍然便宜8137元。

雖然日本蘋果直營店或官網價格硬是比台灣賣的iPhone定價要便宜8千左右，但因當地的《防止擾民條例（迷惑防止条例）》，讓日本iPhone無法關閉「快門聲」，讓不少台灣網友不願在當地購買。

帶到非日本地區、更新iOS 15就有靜音模式

不過日前就有外媒實測「日本iPhone關得掉快門聲」的傳說，趁蘋果在美國舉辦WWDC 2022時，把日本iPhone帶到美國，使用Softbank合作當地的電信公司的網路，沒想到開啟「靜音模式」時，用普通攝影模式拍了數張照片，真的不會發出聲音；變成響鈴模式時，仍然會有快門聲，就跟一般iPhone一樣。

網友表示，除了在非日本地區外使用日本iPhone，還要更新到iOS 15才能關閉快門聲外。（翻攝自蘋果官網）
網友表示，除了在非日本地區外使用日本iPhone，還要更新到iOS 15才能關閉快門聲外。（翻攝自蘋果官網）

外媒猜測，在美國使用日本版iPhone仍不會有快門聲的原因，可能手機GPS或基地台偵測到不在日本地區，而可以變成「沒有快門聲」的iPhone；其他網友也發現，也有可能是認sim卡，加上必須要更新到iOS 15以上，才會觸發上述功能。

到日本買便宜iPhone還是可行的，但要注意，記得買「SIM-Free」版本，省下來的8千元還可以當「廉價航空」的機票預算；另外，iPhone為「地區保」，換句話說，日本買的iPhone，在台灣直營店就無法享有保固。

帶到非日本以外的地方使用日本iPhone，開啟「靜音模式」時，用普通攝影模式拍了數張照片，真的不會發出聲音。（翻攝自マイナビニュース・デジタル YouTube頻道）
帶到非日本以外的地方使用日本iPhone，開啟「靜音模式」時，用普通攝影模式拍了數張照片，真的不會發出聲音。（翻攝自マイナビニュース・デジタル YouTube頻道）

日本 美國 台灣人 廉價航空

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