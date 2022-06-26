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Nothing創辦人出新機 不想看到「手機有所保留」又單調

聯合新聞網／ 楊又肇
▲Phone (1)
▲Phone (1)

近期對外展示即將推出的Nothing Phone (1)面貌，並且大玩前100台首發預約搶購的宣傳手法，Nothing確實在首款手機產品上市前獲得不少關注。而在此款手機正式推出之前，Nothing創辦人裴宇 (Carl Pei)在一場訪談中透露自己對於此款手機的看法。

越來越多手機讓人覺得「無聊」

裴宇表示，過去各個品牌的手機發表會，其實都會吸引不少人關注，但近年來的手機產品卻讓人少了期待，許多人認為各家業者在製作手機產品時，往往會有所保留，因此造成新機有個地方令人扼腕，而下一款產品則會巧妙地填補的感覺。

但有些時候其實是當時的技術尚未到位，或是造價成本過高等因素影響，但裴宇表示，如果消費者開始認為是品牌業者在打造產品時有所保留，顯然表示已經對於目前手機產品設計已經沒有太大期待。

▲Phone (1)
▲Phone (1)

而手機產業從過去10年時百家齊放的情況，至今變成僅有特定幾家較知名品牌仍繼續推出手機，同時整個市場幾乎圍繞在蘋果、三星等品牌所打造產品運作。

當這些品牌運用其市場銷售數據進行需求分析，並且配合本身技術資源與產業供應鏈合作關係規劃產品，更多競爭品牌則會依循相同模式打造產品，因此造成市場上越來越多手機產品相似度越來越高，發展模式也越來越像，最終只變成市場上的模仿大賽，但明顯成功的品牌卻僅有少數幾家。

並非希望重新定義手機產品

因此當Nothing計畫推出第一款手機Phone (1)時，會將更多原創設計放到手機產品，而不會想要重新定義手機產品，因此更多設計會聚焦在外觀、使用體驗。在Phone (1)採用的設計，則是希望透過透明元素與科技印象結合，但也並非直接以全透明裸露形式呈現，而是藉由設計質感呈現特殊造型。

至於Phone (1)採用的Glyph介面，更是透過手機背面多數LED燈組構成，讓使用者能透過不同燈號「讀取」資訊，例如當手機進行無線充電時，LED燈號也會跟著發光，並且可讓使用者更直覺知曉當前充電進度，或是透過燈光組合知曉來電者身分。

▲Phone (1)背面搭載的Glyph介面LED燈光模組
▲Phone (1)背面搭載的Glyph介面LED燈光模組

在Nothing看法中，認為手機雖然已經成為人們日常生活一部分，但並非是隨時直盯著螢幕，而是可以透過手機詮釋個人風格，並且透過燈光等提示互動方式知曉資訊，藉此降低隨時觀看螢幕的情況。

新創團隊打造手機，要作的事情比想像還多

另一方面，在目前已經相當成熟的手機市場競爭，其實對於新創團隊是相當大的挑戰，因此過去揚言挑戰手機市場的業者，不少都已經消失，甚至也有不少早期參與競爭品牌如HTC、LG、Motorola、Nokia等品牌，目前不是退出競爭，就是重新調整產品策略，放棄原本創新發展作法，改以更安全的產品設計。

因此，裴宇認為單純從硬體效能競爭，已經很難有發展空間，尤其對於新創品牌要能在這塊市場站穩，實際上要作的事情比想像還多，例如如何確保設計元件供應正常、產品設計能力要更高，甚至包含設計、行銷能力也要比一線品牌出色，否則產品即便再好，可能也會因為反應成本過高的售價、難以說服消費者的設計等因素，最終導致失敗。

▲Nothing創辦人裴宇
▲Nothing創辦人裴宇

回到即將推出的Phone (1)，裴宇表示在以原創設計打造此款產品之後，重要的就是如何讓更多消費者認識這款手機，因此藉由創作話題吸引更多人關注，變成為近期操作重點。

此外，裴宇也表示Nothing在一開始創立時，並非選擇先推出手機，而是透過透明元素設計的耳機Ear (1)先讓消費市場認識自己，接著才進一步延伸到手機，甚至也持續透過社區行投資方式，讓更多人以小額投資方式成為「股東」，除了達成宣傳Nothing品牌目的之餘，同時也增加更多人對於這個品牌的「黏著」。

▲Nothing第一款耳機產品Ear (1)
▲Nothing第一款耳機產品Ear (1)

希望屏除效能至上的思維

但Phone (1)能否在市場獲得成功，其實還很難說，畢竟目前不少消費者選購手機時，除了話題要夠、外觀足夠特別之外，硬體效能也會是挑選關鍵之一。以目前Phone (1)的規格來看，甚至不是採用Qualcomm新款Snapdragon 7 Gen 1，可能僅採用Snapdragon 600系列處理器 (可能是Snapdragon 695 5G規格)，這樣的設計是否能說服消費者購買，或許還要觀察。

從整體上來看，Nothing顯然希望透過重新設計、包裝，讓手機產品能有煥然一新的體驗，而不是只是聚焦在硬體效能，以及看似絢麗，卻沒有太大實用性的功能，並且希望能在市場以蘋果、三星等品牌為主流的發展趨勢中，切出不同發展道路。不過，這樣的市場策略是否能順利成功，或許就要看之後的銷售成果而定。

▲Phone (1)
▲Phone (1)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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