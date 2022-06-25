POCO F4、POCO X4 GT聯袂登場 鎖定更高性價比使用需求

聯合新聞網／ 楊又肇

小米旗下POCO品牌，今日 (6/23)宣布針對國際市場推出POCO F4與POCO X4 GT兩款手機，強調對應更高性價比使用需求。

POCO F4採用Qualcomm Snapdragon 870處理器，搭配6.67吋、支援120Hz畫面更新率與1300 nits亮度表現的三星E4 AMOLED螢幕，另外搭配6GB或8GB LPDDR5記憶體，以及128GB256GB UFS 3.1儲存容量，電池容量則是4500mAh，支援67W有線快充，可在38分鐘內將電池充滿。

相機部分，則分別搭載1600萬畫素視訊鏡頭，支援光學防震設計的6400萬畫素廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭，除了可拍攝4K解析度影片，更可對應全景自拍、夜拍模式、AI Skyscaping 4.0與AI Erase 2.0拍攝功能。

而POCO X4 GT則採用聯發科天璣天璣8100處理器，搭配20.5:9顯示比例、降低30%藍光影響且支援DCI-P3廣色域顯示的LCD螢幕，另外搭配8GB LPDDR5記憶體，以及128GB或256GB UFS 3.1儲存容量，電池容量則是5080mAh，同樣支援67W有線快充，可在46分鐘內將電池充滿。

相機部分，則分別搭載1600萬畫素視訊鏡頭，支援光學防震設計的6400萬畫素廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭，除了可拍攝4K解析度影片，更內建19種Vlog拍攝模版，方便使用者透過影片紀錄生活。

POCO F4將提供深夜黑、月光銀、星雲綠三款配色，建議售價則從399.90歐元起跳，預計從6月27日於歐洲市場率先推出，POCO X4 GT則提供銀色、黑色與藍色三款配色，建議售價則從379.90歐元起跳，預計在7月4日於歐洲市場推出，兩款手機都將提供前半年內提供一次意外螢幕碎裂免費修復服務，同時早鳥購機價格將可額外享有50歐元折扣。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

256GB 128GB

延伸閱讀

小米推出2 in 1筆電Xiaomi Book S 12.4 搭載Snapdragon 8cx Gen 2處理器

特斯拉德國和美國兩新廠燒錢

寧德時代電池叫陣特斯拉

OPPO推A77 5G、A57手機 大電量＋萬元有找搶客

相關新聞

iPhone14新色出爐 全新「古銅色」超吸睛照片曝光

iPhone14將於不到3個月的時間內開賣，不少果粉引頸期盼新機上市，爆料指出，今年iPhone14除了綠色、藍色、紫色外，將首度推出「古銅色」，全新配色比過去的土豪金更深，頗為搶眼。

他誤觸iPhone手電筒按鈕「永久恆亮」 差點惹來血光之災

現在許多手機都有照明功能，方便使用者在光線不足的情況下，可以用把手機充當手電筒使用。不過也有人在沒有需求時，不小心誤觸到照明燈光，結果引起尷尬的狀況。

悲報！日本Apple Store直營店取消免稅原因曝光 果粉喊這裡還能買

各國邊境逐漸解封，例如日本目前開放團體觀光客入境，加上日幣狂貶，創下25年新低，更讓台灣人心癢癢想火速衝到日本Shopping撿便宜。不過日本蘋果（Apple）日前宣布取消免稅制度，讓國人出國少人一項「小確幸」了。

安卓粉用iPhone太失望 他列3大點莫名問題：蘋果重開機次數更多

安卓（Android）和蘋果（Apple）手機到底誰好用，一直很難討論出「結果」。一名網友日前表示，他終於離開安卓陣營改使用iPhone 13 mini，原本以為只要「重新適應操作邏輯」而已，沒想到有更多不便及Bug，讓他直呼「重開機的次數比我上一隻安卓還多。」引起網友熱議。

POCO F4、POCO X4 GT聯袂登場 鎖定更高性價比使用需求

小米旗下POCO品牌，今日 (6/23)宣布針對國際市場推出POCO F4與POCO X4 GT兩款手機，強調對應更高性價比使用需求。

三星推出第二款2億畫素感光元件ISOCELL HP3 佔用面積縮小20%、對應輕薄手機使用

繼日前推出首款對應2億畫素解像能力的ISOCELL HP1感光元件之後，三星再次宣布推出另一款同樣對應2億畫素的ISOCELL HP3感光元件，標榜每單位畫素面積從先前採用的0.64µm縮減為0.56µm，並且讓佔用面積縮小20%，藉此可應用在更輕薄手機產品設計。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。