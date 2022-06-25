POCO F4、POCO X4 GT聯袂登場 鎖定更高性價比使用需求

小米旗下POCO品牌，今日 (6/23)宣布針對國際市場推出POCO F4與POCO X4 GT兩款手機，強調對應更高性價比使用需求。

POCO F4採用Qualcomm Snapdragon 870處理器，搭配6.67吋、支援120Hz畫面更新率與1300 nits亮度表現的三星E4 AMOLED螢幕，另外搭配6GB或8GB LPDDR5記憶體，以及128GB或256GB UFS 3.1儲存容量，電池容量則是4500mAh，支援67W有線快充，可在38分鐘內將電池充滿。

相機部分，則分別搭載1600萬畫素視訊鏡頭，支援光學防震設計的6400萬畫素廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭，除了可拍攝4K解析度影片，更可對應全景自拍、夜拍模式、AI Skyscaping 4.0與AI Erase 2.0拍攝功能。

而POCO X4 GT則採用聯發科天璣天璣8100處理器，搭配20.5:9顯示比例、降低30%藍光影響且支援DCI-P3廣色域顯示的LCD螢幕，另外搭配8GB LPDDR5記憶體，以及128GB或256GB UFS 3.1儲存容量，電池容量則是5080mAh，同樣支援67W有線快充，可在46分鐘內將電池充滿。

相機部分，則分別搭載1600萬畫素視訊鏡頭，支援光學防震設計的6400萬畫素廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭，除了可拍攝4K解析度影片，更內建19種Vlog拍攝模版，方便使用者透過影片紀錄生活。

POCO F4將提供深夜黑、月光銀、星雲綠三款配色，建議售價則從399.90歐元起跳，預計從6月27日於歐洲市場率先推出，POCO X4 GT則提供銀色、黑色與藍色三款配色，建議售價則從379.90歐元起跳，預計在7月4日於歐洲市場推出，兩款手機都將提供前半年內提供一次意外螢幕碎裂免費修復服務，同時早鳥購機價格將可額外享有50歐元折扣。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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