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iPhone14新色出爐 全新「古銅色」超吸睛照片曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
iPhone14新色出爐。圖／取自ithome
iPhone14新色出爐。圖／取自ithome

iPhone14將於不到3個月的時間內開賣，不少果粉引頸期盼新機上市，爆料指出，今年iPhone14除了綠色、藍色、紫色外，將首度推出「古銅色」，全新配色比過去的土豪金更深，頗為搶眼。

外媒《IT之家》報導指出，今年iPhone14推出全新的「古銅色」，大幅提高新機辨識度，除此之外，iPhone 14和iPhone 14 Max還將提供黑色、白色、藍色、紅色和紫色，而iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max則提供石墨色、銀色和紫色。

報導指出，新一代的iPhone 14有多方面提升，包括升級的前置鏡頭、支持自動對焦功能、後置鏡頭支持4800萬像素拍攝及8K影片、全新A16芯片、AOD息屏顯示等。

iPhone14新色出爐。圖／取自ithome
iPhone14新色出爐。圖／取自ithome

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