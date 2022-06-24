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Garmin推出三款自行車運動配件 雷達尾燈行車記錄器可偵測後方來車

聯合新聞網／ 楊又肇

Garmin宣布在台灣市場推出三款對應自行車運動打造配件，分別是Varia RCT715智慧雷達尾燈行車記錄器、Edge 1040太陽能GPS自行車錶，以及Rally XC200踏板式功率計。

其中，Varia RCT715智慧雷達尾燈行車記錄器結合雷達測距儀與行車紀錄器功能，並且能以尾燈形式輕易安裝在自行車上使用。而雷達測距儀有效範圍長達140公尺，若偵測後方車輛靠近時，即可配合Garmin Edge系列自行車錶發出警示，讓自行車騎士預先留意。

而行車記錄器則可紀錄1080p解析度影像，並且具備事故自動偵測功能，一旦車輛發生撞擊等事故，就會自動紀錄前、中、後的發生經過影像內容。

至於此次同步推出的Edge 1040太陽能GPS自行車錶，正面加入太陽能充電板，在陽光充足情況下約可延長20分鐘使用時間，而自行車錶在開啟GPS定位情況下的電力，其實就已經可以對應45小時，搭配太陽能補充電力將能額外延長更久使用時間，若是在關閉GPS定位的省電模式，更可對應超過100小時的使用時間。

功能方面，Edge 1040太陽能GPS自行車錶除了可以紀錄騎乘路線，還能透過Real-Time Stamina即時體力量表判斷自己大概還剩下多少體力。

另外一項配件，則是可裝在車上的Rally XC200踏板式功率計，分別可量測騎車過程的總踏板功率、迴轉速率、左右腳踏板時的平衡狀況，以及包含坐姿與站姿騎乘時間等數據，並且能同步至Garmin Connect app等存放，進而在後續進行數據分析，有利於使用者確認騎乘時的身體狀況，或是讓專業車手透過數據分析訓練狀況。

建議售價方面Varia RCT715智慧雷達尾燈行車記錄器將以新台幣11990元價格銷售，Edge 1040太陽能GPS自行車錶建議售價則是新台幣22990元，未搭載太陽能充電版本建議售價則是新台幣21990元，至於Rally XC200踏板式功率計建議售價則是新台幣37990元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

自行車 行車記錄器

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