小米推出2 in 1筆電Xiaomi Book S 12.4 搭載Snapdragon 8cx Gen 2處理器
更新：小米台灣透露Xiaomi Book S 12.4將會引進台灣市場，預計今年7月中旬推出，將成為第一款引進台灣市場的小米筆電產品。
小米稍早在國際市場推出新款2 in 1常時連網筆電Xiaomi Book S 12.4，其中採用Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2處理器，並且搭載Windows 11作業系統。
Xiaomi Book S 12.4採用類似微軟Surface的2 in 1形式設計，以平板作為主機，搭配背後立架支撐螢幕，並且透過磁吸鍵盤保護蓋作為輸入操作，本身也支援螢幕觸控與手寫功能。
螢幕採用12.4吋、WQHD+解析度與16:10顯示比例設計，其他規格則包含採用8GB LPDDR4X記憶體，以及256GB儲存容量，另外也包含搭載1080P規格視訊鏡頭，以及支援Qualcomm Aqstic ECNS回聲與噪音控制的雙麥克風，電池容量則是4920mAh，可對應13.4小時續航電力，本身也支援透過65W氮化鎵充電器進行快充。
連接埠則採用透過USB-C介面轉接，並且搭載一組micro SD記憶卡擴充槽，機身則採鋁鎂合金材質打造，單機身重量僅720公克，機身厚度則僅有8.95mm。
Xiaomi Book S 12.4建議售價為799美元，將同時包含一組鍵盤保護蓋配件，目前還無法確認台灣市場是否會引進。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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