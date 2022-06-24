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三星推出第二款2億畫素感光元件ISOCELL HP3 佔用面積縮小20%、對應輕薄手機使用

聯合新聞網／ 楊又肇

繼日前推出首款對應2億畫素解像能力的ISOCELL HP1感光元件之後，三星再次宣布推出另一款同樣對應2億畫素的ISOCELL HP3感光元件，標榜每單位畫素面積從先前採用的0.64µm縮減為0.56µm，並且讓佔用面積縮小20%，藉此可應用在更輕薄手機產品設計。

而ISOCELL HP3採用超級QPD自動對焦功能，透過4個彼此相鄰的畫素進行水平與垂直方向的相位差檢測，藉此加快整體對焦速度，另外藉由Tetra²pixel技術將4組畫素合併，藉此實現每單位畫素面積進光量達1.12µm的5000萬畫素紀錄效果，或是透過將16組畫素合併，讓合併後的單一畫素面積進光量可達2.24µm，並且以1250萬畫素形式紀錄影像。

在錄影方面則可支援8K 30fps拍攝規格，或是以4K 120fps形式紀錄影片。

其他方面則包含可透過14位元色深、4兆色形式呈現影像，相比前一代產品可透過12位元色深、687億色的形式，約提升64倍表現，並且能透過ISO Pro技術提高影像動態範圍，並且支援三階調整，讓HDR影像色彩更加自然。

目前ISOCELL HP3已經開始向合作夥伴提供樣品進行測試，預計會在今年內進入量產。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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