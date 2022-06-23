悲報！日本Apple Store直營店取消免稅原因曝光 果粉喊這裡還能買

各國邊境逐漸解封，例如日本目前開放團體觀光客入境，加上日幣狂貶，創下25年新低，更讓台灣人心癢癢想火速衝到日本Shopping撿便宜。不過日本蘋果（Apple）日前宣布取消免稅制度，讓國人出國少人一項「小確幸」了。

日本iPhone還是比台灣便宜8000元

外媒報導，蘋果公司已於6月21日取消日本Apple Store直營店的免稅制度，也就是說，現在起外國遊客若去日本蘋果直營店購買iPhone、iPad等蘋果產品仍要收10%日本消費稅，以iPhone 13 Pro Max 256GB日本含稅價為14萬6800日幣（裡頭多了稅金1萬3345日幣，約台幣2920元），但因日幣貶值因素，換算下來只要台幣約3萬1949元，仍比台灣官網訂價4萬400元便宜8451元。

該報導指出，由於匯率因素加上日幣貶值，日本的蘋果產品價格相當低，因此擔憂可能有不少遊客藉此購買後轉售蘋果產品「賺一筆」，蘋果才祭出這項措施。而蘋果取消日本Apple Store直營店免稅制度也引來不少台灣網友討論。

PTT（批踢踢）iOS版網友表示，「看看台灣精美的蘋果匯率，嘖嘖。」、「哭啊，本來要買的。」、「就算不能退稅，現在的匯率也便宜很多。」也有網友分享經驗，表示去日本買蘋果產品，不一定要到直營店購買。《聯合新聞網》查詢發現，還是能透過ヨドバシカメラ（yodobashi camera）、ビックカメラ（biccamera）等3C量販店購買。

雖然日本Apple Store直營店取消免稅制度，但還是能透過ヨドバシカメラ（yodobashi camera）、ビックカメラ（biccamera）等3C量販店購買享有免稅。圖為yodobashi camera官網。（翻攝自yodobashi camera官網）

雖然日本Apple Store直營店取消免稅制度，但還是能透過ヨドバシカメラ（yodobashi camera）、ビックカメラ（biccamera）等3C量販店購買享有免稅。圖為biccamera官網。（翻攝自biccamera官網）

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