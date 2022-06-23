Master & Dynamic全罩式無線耳機MW75 ANC 3種降噪、鋁合金更顯質感

Master & Dynamic宣布推出加入主動降噪功能的全罩式無線耳機MW75 ANC，同時維持鋁合金、小羊皮與記憶海綿等材質設計。

在MW75 ANC設計中，採用40mm鈹動圈單體，並且加上主動降噪功能，其中包含可依照環境自動調整的自適應降噪效果，同時使用者可透過M&D Connect app進行調整，或是設定合適音場表現。

在主動降噪功能開啟情況下，約可對應28小時續航使用時間，而關掉主動降噪功能時，則可對應32小時續航時間，另外也能配合輕量鋁合金、小羊皮與記憶海綿設計，讓使用者能感受更輕盈、舒適的配戴體驗。

顏色方面，MW75 ANC提供黑/黑、銀/灰、銀/棕的金屬框體與皮革耳罩配色組合，預計在6月28日開放銷售，建議售價則是599美元，或是599歐元及549英鎊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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