運動相機要挑誰？Insta360 ONE RS、Insta360 ONE X2、GoPro HERO10比拚便利性

Insta360在今年3月推出升級款模組化運動相機Insta360 ONE RS,不僅換上4800萬畫素的1/2吋感光元件,同時提升機身防震與主動式HDR拍攝效果,機身也採用IPX8等級防水設計,甚至可在裸機情況下對應5公尺水下防護等設計,那麼與先前推出的360度環景攝影Insta360 ONE X2,或是類似定位的GoPro HERO10 Black比較,應該怎麼選擇?

基本上,Insta360 ONE RS延續前一代機種設計,採用電池、主機與鏡頭可拆換的模組化設計,讓創作者能更有彈性因應不同需求更換配件。

此外,由於採用模組化機身設計,因此跟前一代機種一樣可以拆換使用新款4K廣角增強鏡頭,或是可拍攝5.7K畫質全景畫面的360度前後魚眼鏡頭,藉此紀錄更多趣味景象。

▲Insta360 ONE RS一樣擁有豐富的模組化配件與周邊配件可使用,如果有拍攝360度環景影像需求的話,請記得要選擇雙鏡組比較划算

而跟前一代機種不同之處,除了強化收音與Wi-Fi連接速度,同時更在拍攝功能加入最高2.7倍率數位變焦等更新,機身更對應IPX8等級防水設計,可在裸機情況下對應5公尺水下防護,不用像前一代機種必須額外配合防水盒才能下水使用,因此在使用彈性變得更方便。

另外,此次更新增名為Flowstate的防震技術,標榜在激烈運動過程也能確保影片平順呈現,甚至也能在app或剪輯影片時開啟全景水平校準功能,即可讓拍攝影片維持穩定視角,意味讓使用者在諸多情況下拍攝,都能維持影片穩定。

至於此次推出的新款4K廣角增強鏡頭,則是採用4800萬畫素、1/2吋感光元件規格,更加入在拍攝過程能大幅降低殘影產生情況的主動式HDR,以及透過2.35:1顯示比例拍攝的6K寬螢幕模式,讓使用者能更容易拍出電影般影片。

▲左邊採用的是搭配Insta360 ONE RS推出的新款4K廣角增強鏡頭,右邊則是採用前一代機種就配置的前後魚眼鏡頭

▲由於採模組化設計,因此也能與前一代機種互換配件使用,例如此次新推出的高容量電池配件

▲採模組化配件的好處,就是可以依照需求更換鏡頭,未來有新鏡頭推出時也能繼續升級

▲模組化配件的另一個好處,就是可以更快拆換電池,而當有多組電池充電需求時,記得也要一併選擇這款可同時幫兩組電池充電的配件

Insta360 ONE RS的特色

由於採用模組化設計,因此使用者可以很便利地在電池沒電時,在快速拆換電池後接續拍攝工作,另外也能依照拍攝需求轉換4K廣角增強鏡頭拍攝使用方向,或是換成360度前後魚眼鏡頭,配合Insta360 app更可快速套用各類範本製作各類特色短片,因此使用彈性更高,同時也能享受更多拍攝樂趣。

▲新款4K廣角增強鏡頭採用4800萬畫素、1/2吋感光元件規格,更加入在拍攝過程能大幅降低殘影產生情況的主動式HDR,以及透過2.35:1顯示比例拍攝的6K寬螢幕模式,讓使用者能更容易拍出電影般影片

▲前後魚眼鏡頭可以讓使用者捕捉360度全景影像,甚至可以配合隱形自拍桿、子彈時間配件等拍攝各類趣味影片,另外也能配合Insta360創意工作室快速剪輯輸出不同趣味短片

不過,缺點自然在於採用模組化設計,使得整體密閉性可能不比Insta360 ONE X2,或是GoPro HERO10 Black,雖然標榜對應IPX8等級防水設計,以及可在水下5公尺距離使用,但在模組化拆換過程還是要格外小心。

但由於可以符合更多拍攝使用需求,加上模組化的使用便利性,以及可配合各類周邊配件滿足更多元拍攝使用模式,另外也能結合360度前後魚眼鏡頭創作趣味影片內容,因此整體實用性相對較高。

而這次在外框部分也變得更容易拆裝,甚至可以搭配GoPro系列相機配件使用,同時Insta360本身也有推出不少相應配件,因此讓拍攝使用便利性與彈性大增。

▲透過配件固定在腳踏車上進行拍攝

▲藉由USB-C連接埠使用專業收音麥克風,讓收音內容更清晰

▲亦可配合夾具固定在車內進行拍攝

靜態拍攝:

動態錄影:

利用Insta360創意工作室剪輯特效影片:

Insta360 ONE X2的特色

Insta360 ONE X2本身主要就是針對拍攝360度環景打造,因此整體採更方便拍攝的直立機身設計,同時底部也直接提供標準螺孔,方便使用者直接安裝在腳架或延伸桿進行拍攝。

本身同樣可拍攝5.7K畫質全景畫面,除了可紀錄360度環景影像,其實也能設定僅使用單側鏡頭捕捉150度廣角畫面,因此也能當作一般運動相機使用,只是固定方式稍微會有差異,但是透過轉接情況下,其實不會有太大使用影響,但要留意轉接時的穩定性。

▲若以拍攝360度環景影像的話,基本上Insta360 ONE RS配合使用前後魚眼鏡頭的話,實際上也能達成與Insta360 ONE X2相同的拍攝效果,只是Insta360 ONE X2採用直立機身設計會更適合拍攝360度環景影像,持握拍攝也較順手

GoPro HERO10 Black的特色

GoPro HERO10 Black大致延續先前機種特性,主要訴求就是方便在各類環境場景下拍攝使用,由於搭載前後螢幕設計,因此在切換拍攝視角時會相當方便,同時原廠與第三方業者都有推出相當豐富的配件產品,因此能以相當多元方式進行拍攝。

由於鏡頭本體採固定設計,使得GoPro HERO10 Black不像Insta360 ONE RS能依照需求拆換不同鏡頭,雖然本身也採可拆換電池設計,但實際使用上的便利性並不算高。

不過,由於操作容易與直覺使用設計,因此也吸引不少人青睞。

▲GoPro HERO10 Black延續過往機種使用特性,目前也已經成為市場許多人使用拍攝機種,配件也相當豐富,但相比Insta360 ONE RS的模組化設計,則是少了一點使用樂趣

實際比較

實際使用的話,Insta360 ONE RS採模組化設計,可以依照使用需求更換不同鏡頭,或是使用更高容量電池,其實讓影片拍攝創作需求增加更多可能性,而機身升級IPX8等級防水設計,則是讓使用上更加便利。

而GoPro HERO10 Black雖然整體使用相當簡單且直覺,但如果要對應更多創意拍攝使用需求,就顯得有不少侷限,同時日後升級更意外要整組相機一起換新,而不像Insta360 ONE RS的模組化鏡頭、電池與周邊配件,依然可以讓前一代Insta360 ONE R使用,對希望可以更容易升級的使用者來說,會是較方便的選擇。

▲Insta360 ONE RS延續模組化設計,整體使用上相當便利

至於Insta360 ONE X2其實是相當有趣的相機產品,只是如果有像一般運動相機拍攝使用需求的話,直立式機身設計反而會有點麻煩,尤其兩側魚眼鏡頭必須做好更充足防護,否則一旦受到撞擊,可能就會讓相機拍攝功能嚴重受損。

▲使用前後魚眼鏡頭拍攝時,必須留意碰撞問題,否則就會讓鏡頭受損

小結

採模組化設計的Insta360 ONE RS整體上使用相當便利,使用者可以依照需求變更使用4K廣角增強鏡頭,或是透過360度前後魚眼鏡頭拍攝環景影像,甚至可以快速拆換電池,並且配合諸多配件滿足各類拍攝需求。

相較起來,Insta360 ONE X2就比較聚焦在拍攝環景影像使用需求,而GoPro HERO10 Black雖然也能對應更輕巧、直覺拍攝需求,同時也有諸多周邊配件可使用,但目前解像力僅在2360萬畫素,雖然也能拍攝4K解析度影片,但相比Insta360 ONE RS則有點不足。

