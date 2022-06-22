運動相機要挑誰？Insta360 ONE RS、Insta360 ONE X2、GoPro HERO10比拚便利性

Insta360在今年3月推出升級款模組化運動相機Insta360 ONE RS，不僅換上4800萬畫素的1/2吋感光元件，同時提升機身防震與主動式HDR拍攝效果，機身也採用IPX8等級防水設計，甚至可在裸機情況下對應5公尺水下防護等設計，那麼與先前推出的360度環景攝影Insta360 ONE X2，或是類似定位的GoPro HERO10 Black比較，應該怎麼選擇？

基本上，Insta360 ONE RS延續前一代機種設計，採用電池、主機與鏡頭可拆換的模組化設計，讓創作者能更有彈性因應不同需求更換配件。

此外，由於採用模組化機身設計，因此跟前一代機種一樣可以拆換使用新款4K廣角增強鏡頭，或是可拍攝5.7K畫質全景畫面的360度前後魚眼鏡頭，藉此紀錄更多趣味景象。

▲Insta360 ONE RS一樣擁有豐富的模組化配件與周邊配件可使用，如果有拍攝360度環景影像需求的話，請記得要選擇雙鏡組比較划算

而跟前一代機種不同之處，除了強化收音與Wi-Fi連接速度，同時更在拍攝功能加入最高2.7倍率數位變焦等更新，機身更對應IPX8等級防水設計，可在裸機情況下對應5公尺水下防護，不用像前一代機種必須額外配合防水盒才能下水使用，因此在使用彈性變得更方便。

另外，此次更新增名為Flowstate的防震技術，標榜在激烈運動過程也能確保影片平順呈現，甚至也能在app或剪輯影片時開啟全景水平校準功能，即可讓拍攝影片維持穩定視角，意味讓使用者在諸多情況下拍攝，都能維持影片穩定。

至於此次推出的新款4K廣角增強鏡頭，則是採用4800萬畫素、1/2吋感光元件規格，更加入在拍攝過程能大幅降低殘影產生情況的主動式HDR，以及透過2.35:1顯示比例拍攝的6K寬螢幕模式，讓使用者能更容易拍出電影般影片。

▲左邊採用的是搭配Insta360 ONE RS推出的新款4K廣角增強鏡頭，右邊則是採用前一代機種就配置的前後魚眼鏡頭

▲由於採模組化設計，因此也能與前一代機種互換配件使用，例如此次新推出的高容量電池配件

▲採模組化配件的好處，就是可以依照需求更換鏡頭，未來有新鏡頭推出時也能繼續升級

▲模組化配件的另一個好處，就是可以更快拆換電池，而當有多組電池充電需求時，記得也要一併選擇這款可同時幫兩組電池充電的配件

Insta360 ONE RS的特色

由於採用模組化設計，因此使用者可以很便利地在電池沒電時，在快速拆換電池後接續拍攝工作，另外也能依照拍攝需求轉換4K廣角增強鏡頭拍攝使用方向，或是換成360度前後魚眼鏡頭，配合Insta360 app更可快速套用各類範本製作各類特色短片，因此使用彈性更高，同時也能享受更多拍攝樂趣。

▲新款4K廣角增強鏡頭採用4800萬畫素、1/2吋感光元件規格，更加入在拍攝過程能大幅降低殘影產生情況的主動式HDR，以及透過2.35:1顯示比例拍攝的6K寬螢幕模式，讓使用者能更容易拍出電影般影片

▲前後魚眼鏡頭可以讓使用者捕捉360度全景影像，甚至可以配合隱形自拍桿、子彈時間配件等拍攝各類趣味影片，另外也能配合Insta360創意工作室快速剪輯輸出不同趣味短片

不過，缺點自然在於採用模組化設計，使得整體密閉性可能不比Insta360 ONE X2，或是GoPro HERO10 Black，雖然標榜對應IPX8等級防水設計，以及可在水下5公尺距離使用，但在模組化拆換過程還是要格外小心。

但由於可以符合更多拍攝使用需求，加上模組化的使用便利性，以及可配合各類周邊配件滿足更多元拍攝使用模式，另外也能結合360度前後魚眼鏡頭創作趣味影片內容，因此整體實用性相對較高。

而這次在外框部分也變得更容易拆裝，甚至可以搭配GoPro系列相機配件使用，同時Insta360本身也有推出不少相應配件，因此讓拍攝使用便利性與彈性大增。

▲透過配件固定在腳踏車上進行拍攝

▲藉由USB-C連接埠使用專業收音麥克風，讓收音內容更清晰

▲亦可配合夾具固定在車內進行拍攝

靜態拍攝：

動態錄影：

利用Insta360創意工作室剪輯特效影片：

Insta360 ONE X2的特色

Insta360 ONE X2本身主要就是針對拍攝360度環景打造，因此整體採更方便拍攝的直立機身設計，同時底部也直接提供標準螺孔，方便使用者直接安裝在腳架或延伸桿進行拍攝。

本身同樣可拍攝5.7K畫質全景畫面，除了可紀錄360度環景影像，其實也能設定僅使用單側鏡頭捕捉150度廣角畫面，因此也能當作一般運動相機使用，只是固定方式稍微會有差異，但是透過轉接情況下，其實不會有太大使用影響，但要留意轉接時的穩定性。

▲若以拍攝360度環景影像的話，基本上Insta360 ONE RS配合使用前後魚眼鏡頭的話，實際上也能達成與Insta360 ONE X2相同的拍攝效果，只是Insta360 ONE X2採用直立機身設計會更適合拍攝360度環景影像，持握拍攝也較順手

GoPro HERO10 Black的特色

GoPro HERO10 Black大致延續先前機種特性，主要訴求就是方便在各類環境場景下拍攝使用，由於搭載前後螢幕設計，因此在切換拍攝視角時會相當方便，同時原廠與第三方業者都有推出相當豐富的配件產品，因此能以相當多元方式進行拍攝。

由於鏡頭本體採固定設計，使得GoPro HERO10 Black不像Insta360 ONE RS能依照需求拆換不同鏡頭，雖然本身也採可拆換電池設計，但實際使用上的便利性並不算高。

不過，由於操作容易與直覺使用設計，因此也吸引不少人青睞。

▲GoPro HERO10 Black延續過往機種使用特性，目前也已經成為市場許多人使用拍攝機種，配件也相當豐富，但相比Insta360 ONE RS的模組化設計，則是少了一點使用樂趣

實際比較

實際使用的話，Insta360 ONE RS採模組化設計，可以依照使用需求更換不同鏡頭，或是使用更高容量電池，其實讓影片拍攝創作需求增加更多可能性，而機身升級IPX8等級防水設計，則是讓使用上更加便利。

而GoPro HERO10 Black雖然整體使用相當簡單且直覺，但如果要對應更多創意拍攝使用需求，就顯得有不少侷限，同時日後升級更意外要整組相機一起換新，而不像Insta360 ONE RS的模組化鏡頭、電池與周邊配件，依然可以讓前一代Insta360 ONE R使用，對希望可以更容易升級的使用者來說，會是較方便的選擇。

▲Insta360 ONE RS延續模組化設計，整體使用上相當便利

至於Insta360 ONE X2其實是相當有趣的相機產品，只是如果有像一般運動相機拍攝使用需求的話，直立式機身設計反而會有點麻煩，尤其兩側魚眼鏡頭必須做好更充足防護，否則一旦受到撞擊，可能就會讓相機拍攝功能嚴重受損。

▲使用前後魚眼鏡頭拍攝時，必須留意碰撞問題，否則就會讓鏡頭受損

小結

採模組化設計的Insta360 ONE RS整體上使用相當便利，使用者可以依照需求變更使用4K廣角增強鏡頭，或是透過360度前後魚眼鏡頭拍攝環景影像，甚至可以快速拆換電池，並且配合諸多配件滿足各類拍攝需求。

相較起來，Insta360 ONE X2就比較聚焦在拍攝環景影像使用需求，而GoPro HERO10 Black雖然也能對應更輕巧、直覺拍攝需求，同時也有諸多周邊配件可使用，但目前解像力僅在2360萬畫素，雖然也能拍攝4K解析度影片，但相比Insta360 ONE RS則有點不足。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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