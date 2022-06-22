OPPO推A77 5G、A57手機 大電量＋萬元有找搶客

OPPO宣布在台推出A77 5G、A57兩款新機，並且主打新台幣萬元以內價格，以及大電量使用體驗。

此次在台推出的A77 5G採用聯發科天璣810處理器，搭配4GB記憶體與64GB儲存容量，以及6GB記憶體與128GB儲存容量兩種規格，另外搭配計記憶體擴展功能，可利用儲存空間額外將記憶體容量增加3GB及5GB，螢幕則採用6.5吋、HD+解析度規格，並且支援90Hz畫面更新率。

機身則採用OPPO Glow晶鑽工藝，搭配直角平框形式設計，提供深海藍、靜夜黑兩款配色，電池容量則是5000mAh，支援33W SUPERVOOC超級閃充，可在30分鐘內將電池電量從0%充至53%，並且提供夜間充電保護設計，降低長時間充電時造成電池損壞機率。

相機部分則採用800萬畫素、f2.0光圈視訊鏡頭，搭配包含4800萬畫素廣角鏡頭、200萬畫素景深鏡頭 與800萬畫素前鏡頭的主相機模組，並且支援人像美顏、AI場景增強與清晰夜景等拍攝功能。

A77 5G將以新台幣7490元起跳價格銷售，預計從6月24日在OPPO體驗店、OPPO網路商店、官方指定網路購物平台 (PChome 24h 購物、momo 購物網、蝦皮購物、yahoo! 購物中心、ETMall東森購物網、神腦生活、遠傳friDay購物、台灣大哥大myfone購物)率先推出，同時預計從7月1日起透過電信門市通路銷售。

而預計在7月1日推出的A57，同樣標榜提供5000mAh電池電量與33W SUPERVOOC超級閃充，分別提供亮綠、閃黑兩款配色，一樣在機身採用OPPO Glow晶鑽工藝設計，機身一樣以直角平框形式打造，更具備IP54防塵防水。

硬體規格則分別採用6.5吋螢幕、HD+解析度規格，處理器為聯發科Helio G35，搭配4GB記憶體與64GB儲存容量，支援配合儲存空間將記憶體擴展4GB容量設計，相機則分別搭載800萬畫素視訊鏡頭，以及包含1300萬畫素廣角鏡頭、200萬畫素景深鏡頭的主相機設計。

A57建議售價為新台幣5490，將在7月1日於OPPO全台體驗店、OPPO網路商店和官方指定網路購物平台 (PChome 24h 購物、momo 購物網、蝦皮購物、yahoo! 購物中心、ETMall東森購物網、遠傳friDay購物、台灣大哥大myfone購物)，以及各大電信門市全面開賣。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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