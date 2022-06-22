羅技MX Mechanical登場 2款機械式鍵軸鍵盤差異在這一點

羅技在今年5月下旬推出隸屬MX系列的機械式鍵盤MX Mechanical，以及小改款MX Master 3S滑鼠，目前正式宣布在台上市。

其中，MX Master 3S滑鼠建議售價為新台幣4290元，MX Mechanical機械式鍵盤全尺寸版本建議售價為新台幣4990元，而MX Mechanical Mini機械式鍵盤精簡尺寸版本建議售價則是新台幣4490元，預計從7月6日於Logitech官方旗艦店、PChome、momo、Shopee、Yahoo、燦坤、順發、三井、良興、原價屋等全台網路與實體通路全面正式販售。

三款新品均對應跨平台連接模式，分別相容Windows、macOS、iPadOS、Android、Chrome OS與Linux作業系統使用，而連接方式也均採用Bolt無線連接技術。

而MX Mechanical與MX Mechanical Mini成為MX系列鍵盤首次採機械式鍵軸設計產品，兩者均採用矮軸設計，區分全尺寸與75%分布規格，主要提供標榜靜音使用模式的Tactile Quiet茶軸設計，以及針對特定市場提供的Clicky青軸，還有著重線性反應的Linear紅軸。

兩款鍵盤均配置6段可調背光設計，鍵帽則採雙色射出成形，並且在MX Mechanical採用45%回收塑膠材質製作，MX Mechanical Mini採用比例則達47%，兩者使用的鋁材質金屬則均以再生能源提煉的低碳鋁。

至於MX Mechanical與MX Mechanical Mini的差異，則在於後者採75%比例配置。

MX Master 3S則是先前推出的MX Master S小改版設計，外觀基本上沒有明顯改變，主要換上8000 DPI定位能力，並且改為靜音微動按鍵設計標榜能減少高達90%聲噪，連結部分則改為Bolt無線連結技術規格。

另外，MX Master 3S在石墨色款式採用27%比例再生塑膠材質，淺灰色款式則使用22%比例。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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