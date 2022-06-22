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CHERRY MX針對遊戲筆電打造的薄型機械式按鍵 還有茶軸與青軸般壓按手感

聯合新聞網／ 楊又肇

先前已經針對筆電機種推出薄型機械式按鍵設計，CHERRY MX稍早再次宣布推出加入壓按觸感的CHERRY MX Ultra Low Profile Tactile按鍵設計。

整體設計基本上延續今年3月推出的CHERRY MX Ultra Low Profile按鍵設計，維持3.5mm高度，主要在壓按過程增加觸感，藉此提供類似機械式鍵盤敲打手感，甚至依照觸感區分對應茶軸手感的CHERRY MX Ultra Low Profile Tactile，以及對應青軸手感的CHERRY MX Ultra Low Profile Click。

跟先前設計一樣，CHERRY MX Ultra Low Profile Tactile也同樣標榜高度耐用，並且透過剪刀腳結構的金屬件設計，加上抗腐蝕金屬接點，搭配1.8mm按鍵壓按行程，以及在0.8mm高度觸發按鍵功能的設計，並且配合彈簧機構實現65N壓按力道。

而配合筆電使用需求，CHERRY MX Ultra Low Profile Tactile一樣採直接焊接在電路板的配置方式，藉此減少鍵盤佔據高度空間，以利放進更輕薄的筆電機種。

另外，配合遊戲筆電使用需求，CHERRY MX Ultra Low Profile Tactile也提供可自定義的RGB背光模組，支援1680萬色與單一按鍵獨立背光設計。

目前與CHERRY合作此款按鍵設計的筆電機種，包含Dell旗下Alienware推出的Alienware M15 R4、Alienware M17 R4，以及微星推出的Titan GT77，而Corsair日前揭曉的首款遊戲筆電Voyager a1600也是採用CHERRY此款按鍵設計，至於XMG即將推出的新款遊戲筆電也會採用此款按鍵設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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